La querelle de Brandi Glanville et Denise Richards a déchiré le casting

Que seraient les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sans un petit drame? Mais combien de drame est trop de drame? Dans cette prochaine saison de RHOBH, nous pouvons simplement le découvrir. Il semblerait que Brandi Glanville et Denise Richards se retrouvent dans une querelle qui prend à peu près toute la saison. Et le drame devient si mauvais qu’il provoque également des ruptures dans les relations des autres femmes.

Denise Richards | Banque de photos Astrid Stawiarz / Bravo / NBCU via .

De quoi se disputent Brandi Glanville et Denise Richards?

Glanville et Denise se disputent depuis un certain temps, mais cela a vraiment atteint son paroxysme lorsque Glanville a affirmé que Denise et son mari, Aaron Phypers, étaient dans un mariage ouvert.

Denise a finalement utilisé Instagram pour démentir ces rumeurs.

“En fait, nous n’avons pas de mariage ouvert”, a-t-elle écrit dans un commentaire Instagram le 18 février.

Après que ce drame se soit éteint, Glanville a partagé des textes privés entre elle et d’autres femmes RHOBH, qui ont certainement ébouriffé plus que quelques plumes.

“Brandi Glanville a partagé des messages texte avec les autres femmes à plusieurs moments du tournage que Denise lui a dit en toute confiance”, a déclaré une source proche du casting à HollywoodLife. “Ces textes concernaient les autres femmes et cela a bouleversé beaucoup de femmes et provoqué beaucoup de combats et de tensions, mais Denise finit par reconnaître qu’elle a dit certaines des choses qu’elle a dites.”

Lorsque cela s’est produit, Denise a continué d’avoir des contacts avec les autres femmes.

“Malgré tout cela, Denise est toujours amie et parle régulièrement à plusieurs autres femmes”, a déclaré la source. “La nouvelle saison commencera plus tard ce printemps et tout le monde est juste prêt pour qu’elle se rende là-bas.”

Qui parle encore à Brandi Glanville et Denise Richards?

La production de RHOBH a été suspendue dans le but de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19). Depuis lors, les femmes n’ont pas vraiment tendu la main à Glanville ou Denise.

«Seul Kyle [Richards] parle à Brandi, c’est à cause de Kim [Richards]», A déclaré une source à HollywoodLife. «Aucune des autres dames n’a parlé à Brandi. Garcelle [Beauvais] est le seul acteur principal à avoir parlé à Denise récemment, mais c’est tout. Personne d’autre ne l’a enregistrée. »

Que se passe-t-il d’autre cette saison?

Ce sera la première saison sans femme au foyer OG Lisa Vanderpump, qui a décidé de s’éloigner de l’émission après avoir eu une période difficile la saison dernière.

«J’ai pris la décision de partir», a-t-elle déclaré à Us Weekly. «Ce fut une année très difficile pour moi, personnellement et professionnellement. J’ai eu des choses merveilleuses qui se sont produites cette année, l’ouverture et TomTom et le jardin de cocktails à Vegas. Les femmes au foyer, c’est juste, c’est émotionnellement trop difficile à gérer. »

Cette saison, Garcelle Beauvais a rejoint la liste de Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp et Denise. La saison ramènera également de vieux favoris comme Adrienne Maloof, la sœur de Kyle Kim, Camille Grammer, Eileen Davidson et Glanville.

La saison devrait être diffusée le 15 avril. On ne sait pas si COVID-19 affectera cette saison car les retrouvailles ne pourront peut-être pas être filmées comme d’habitude.