La querelle entre John Travolta et Tom Cruise est-elle réelle?

Dans les années 1970, John Travolta, poussé par sa femme Mimi Rogers, a rejoint l’Église de Scientologie. L. Ron Hubbard, le fondateur et leader de l’Église était ravi. Travolta a été l’un de ses premiers convertis célèbres. L’Église se pencha en arrière pour garder Travolta heureuse.

Ça n’a pas duré. Dans les années 1980, un acteur plus jeune et prometteur du nom de Tom Cruise a rejoint l’Église. La star de films tels que Top Gun a été accueillie à bras ouverts. La rumeur disait, dès le début, que les deux ne s’entendaient pas. Plus précisément, il a été dit que Cruise n’aimait pas Travolta et son actrice de l’époque, Kirstie Alley.

Alors, la querelle entre les deux est-elle réelle? En quelques mots: presque certainement. Vous ne pouvez avoir qu’un seul chien de l’Église et Travolta et Cruise croient qu’ils le sont. Mais les faits disent différemment.

Malgré le fait que l’Église ait probablement contribué à ruiner ses mariages avec Nicole Kidman et Katie Holmes, Cruise est resté furieusement fidèle à l’Église et à son nouveau chef David Miscavige. D’anciens membres ont renversé la haine de la frustration de Travolta face au traitement préférentiel que Cruise reçoit de l’Église et de son leader. En public, c’est tout sourire et copain-copain. Mais dans les coulisses, les deux se chamaillent et se disputent depuis des années.

Voici la preuve que la querelle entre Cruise et Travolta est très, très réelle.

Brendan Tighe, un ancien membre à vie de l’Église, faisait partie des détails de sécurité de Tom Cruise, un avantage fourni par l’Église. Il dit que lorsque Tom Cruise a reçu la médaille de la liberté de la vaillance, la plus haute distinction de l’Église, en 2008, Travolta est devenu fou. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui?

Tighe a renversé les haricots et a déclaré que Travolta était hors de lui lorsque Cruise a obtenu la médaille: «Ce n’est un secret pour personne que Cruise et Travolta se méprisaient. Je peux vous assurer que Travolta ne reconnaît en aucune façon Cruise comme un supérieur. Lorsque Cruise a obtenu cette médaille, Travolta était tellement énervé. »

Ainsi, la querelle remonte à loin, presque depuis le début du temps de Cruise en tant que membre.

L’actrice Leah Remini était une grande scientologue, mais elle a fait défection en 2013 et en 2015 a écrit un livre, Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology. Vous pouvez probablement dire à partir du titre qu’elle n’est pas une grande fan de l’Église de Scientologie. Elle a versé beaucoup de saleté, disant qu’elle avait fait partie du cercle restreint de l’église Tom Cruise et était surprise que John Travolta et Kirstie Alley n’en fassent pas également partie. On lui a dit sans ambages que Cruise n’aimait pas Travolta ou Alley. Ils étaient O-U-T.

Elle a également déclaré que Travolta n’avait même pas été invitée au mariage de Cruise avec Katie Holmes. Elle a également dit que l’Église avait fait en sorte que Tom Cruise obtienne tout ce qu’il voulait quand il le voulait. Elle et son mari ont reçu l’ordre de donner à Cruise les cours de salsa qu’il exigeait. Fais nous confiance. John Travolta n’a pas reçu le même niveau d’attention!

De plus, lorsque Cruise a rompu avec sa femme Nicole Kidman, David Miscavige aurait organisé des « auditions » pour une nouvelle petite amie de Cruise. La rumeur disait que Scarlett Johansson avait été auditionnée. Elle l’a chaudement, bruyamment et publiquement nié. Apparemment, l’Église était tellement protectrice envers Cruise qu’ils avaient espionné et suivi Nicole Kidman. Il a probablement joué un rôle dans la rupture de son mariage.

Travolta, très aimé de son collègue scientologue Kelly Preston, était et est en colère contre la piste intérieure de Cruise, surtout quand il a découvert que Cruise (et Cruise seul) avait une ligne directe avec le bureau de Miscavige. Et vous ne voulez même pas savoir ce que Travolta pensait de l’Église offrant à Cruise un hangar d’avion sur mesure et des motos personnalisées! Il est clair que l’Église considère Cruise comme le meilleur chien de célébrité. Et Travolta est livide!

Mais le bouchon absolu pour Travolta est le fait que l’Église a aménagé un penthouse de luxe pour Cruise près de son siège social à Clearwater en Floride! L’ancien gardien de sécurité Brendan Tighe a déclaré qu’il avait été décoré selon les goûts de Tom et qu’il (et lui seul) y avait un accès spécial. Il semble que le penthouse soit désormais la principale base d’opérations de Tom. Cela doit faire voir Travolta rouge. Il semblerait que le fils adoptif de Cruise, Connor, habite à proximité. Il est bod de plage le jour et un D.J. de nuit.

Donc, oui, il semble que la querelle entre John Travolta et Tom Cruise soit très, très réelle. À partir des années 1970, Travolta était le meilleur chien de l’Église de Scientologie, jusqu’à l’arrivée du plus jeune Tom Cruise dans les années 1980. Et selon des sources comme Brendan Tighe et Leah Remini, Travolta ne peut tout simplement pas accepter que Cruise soit bel et bien la meilleure célébrité de l’Église.

Et à l’avenir? Ella Bleu, la fille de 20 ans de Travolta, est devenue active dans l’Église, tout comme les enfants adoptés de Cruise avec Nicole Kidman, Connor et Isabella. Alors, la rivalité se poursuivra-t-elle dans la prochaine génération? Presque certainement.

