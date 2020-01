La question de l’absence de femmes et d’afro-américains dans les nominations aux Oscars 2020

Plus tôt cette semaine, nous avons rencontré les nominés pour le prix du film le plus prestigieux, l’Oscar. Comme chaque année, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a publié la liste des personnages qui joueront dans leur gala et bien sûr, comme ces dernières années, le monde a crié dans le ciel. De plus, les excellents films et acteurs qui ont pris les mains du public ont été laissés de côté, mais ce n’était pas ce qui était au milieu de l’œil de l’ouragan.

Il y avait principalement deux secteurs qui n’apparaissent pratiquement pas dans toutes les candidatures: les femmes et la communauté afro-américaine de l’industrie cinématographique. Mais pour comprendre ce problème, nous devons aller au-delà de l’évidence, car plusieurs facteurs ont été ignorés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 9 février à Los Angeles, en Californie.

Commençant par la popularité, car bien que les personnes qui choisissent les nominés et les gagnants des Oscars (ou alors c’est supposé) chacun des films qui sont en compétition, finissant généralement par abandonner jusqu’à ce point. Bien que cela semble être une blague, la réalité est que les membres de l’Académie –Généralement, bien sûr– ce sont de véritables légendes dans l’industrieet ont des réflexions profondes sur les décisions qu’ils prennent.

Commençons par les femmes, cette année, seules quelques personnalités figuraient sur la liste des nominations – en particulier dans les catégories où il est normal de les voir -, mais le point clé était qu’il n’y a pas de candidat pour le meilleur réalisateur, considérant qu’en 2019 plusieurs films réalisés par des femmes ont été diffusés, comme A Beautiful Day in the Neighborhood of Mairelle Heller, Booksmart of Olivia Wilde, L’adieu de Lulu WangHarriet de Kasi Lemmons, pour n’en citer que quelques-uns.

Bien que plusieurs de ces films soient en lice pour des prix importants et aient même été acclamés dans des festivals à travers le monde, aucun d’entre eux n’a pu se faufiler avec Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, entre autres. Le seul réalisateur qui est entré dans des catégories renommées telles que Meilleur film et Meilleur scénario adapté par Little Women était Greta Gerwig, même si Il est contradictoire qu’ils l’envisagent sous deux aspects importants tels que la cinématographie en général et le scénario, mais ne figurent pas comme meilleur réalisateur Si vous avez toutes ces fonctionnalités. Au cours des 92 années d’histoire des Oscars, il n’y a eu que cinq femmes nommées meilleur réalisateur et la seule qui l’a remporté était Kathryn Bigelow par The Hurt Locker en 2010.

L’autre point concerne les nominations pour la communauté afro-américaine. Cette conversation aux Oscars a commencé en 2015, lorsque le tweet d’une femme appelée Règne d’avril l’utilisation du hashtag #OscarsSoWhite est devenue virale. Depuis lors Les médias grand public ont de plus en plus couvert le manque évident de diversité parmi les candidats, attirant particulièrement l’attention sur la composition raciale et ethnique du corps des électeurs.

Pour 2016, un seul candidat dans les principales catégories d’acteur et de gestionnaire n’était pas blanc. Suite à la controverse, l’académie a annoncé d’importants changements dans sa composition. Depuis lors, la proportion de membres votants d’origine afro-américaine a doublé, pour atteindre 16 pour cent, bien qu’apparemment ce n’était pas suffisant.

Comme dans le cas des femmes, il y avait des actrices et des acteurs qui nous ont donné des performances qui pourraient probablement les conduire à la course aux Oscars, comme Lupita Nyong’o pour son rôle en nous ou Daniel Kaluuya pour sa performance dans Queen & Slim (qui, soit dit en passant, a été réalisé par Melina Matsoukas) mais la seule personne qui a reçu une nomination pour la meilleure actrice était Cynthia Erivo, grâce au rôle principal qu’il a développé Harriet.

À ce sujet, l’actrice de 34 ans a déclaré au New York Times que Bien qu’elle ait été flattée d’être considérée comme cet Oscar, elle a également mentionné qu’elle aimerait que le travail de ses autres coéquipiers soit également en course pour le prix: «Il ne suffit pas que je sois le seul. Ce n’est tout simplement pas le cas. Cette année, trop de travail a été accompli par des femmes et des hommes de couleur incroyables qui devraient être célébrés. »

Ce n’est pas un simple caprice de tous ces hommes et femmes, car ils ont des raisons de demander qu’ils soient nominés pour les Oscars, ni une question d’inclusion parce qu’ils ont réussi à arriver là où ils sont par leurs propres mérites, Le facteur décisif ici est que l’Académie prend vraiment en compte chacun des films qui lui parviennent et peut trouver une perspective différente lors du choix de ses nominés.