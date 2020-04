La radio Silencio est née lorsque la communication avec les événements au Mexique a été coupée

▲ La journaliste Carmen Aristegui, en compagnie de la réalisatrice Juliana Fanjul dans une présentation du film en 2019.Photo Tania Sánchez Hernández

Tania Sánchez Hernández

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. 5

Pour la cinéaste Juliana Fanjul, le licenciement de Carmen Aristegui d’une station de radio en 2015 signifiait devenir aveugle et silencieux; couper ce pont représentait, soudain, ne sachant pas ce qui se passait au Mexique.

Fanjul a vécu à l’étranger et a découvert les événements nationaux à partir des informations du journaliste, et étant donné l’impossibilité de participer aux mobilisations contre la mesure, il a déclaré: Faisons un film.

Le résultat est la radio Silencio (Suisse-Mexique, 2019), un documentaire qui raconte ce qui arrive à Aristegui après son départ des airs, sa lutte contre la censure et, en général, le travail journalistique au Mexique en pleine violence. Le 29 avril, le film ouvrira Ambulante en Casa, une édition en ligne d’Ambulante, une tournée documentaire, notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

Carmen est l’un des personnages principaux, sinon le principal, dans le journalisme qui, en quelque sorte, a lutté contre l’hypocrisie de la classe politique. Historiquement, s’ils nous disaient que tout allait bien, elle nous a donné le sentiment qu’il y avait quelqu’un qui pouvait accéder à la vérité. Couper ce pont de communication représentait être totalement aveugle, a déclaré le cinéaste dans une interview à La Jornada.

La bande, qui contient une mention du meurtre de Javier Valdez, journaliste et correspondant de cette maison d’édition, reflète non seulement la persévérance de Carmen Aristegui, mais montre également divers actes de violence qui ont marqué le mandat de six ans d’Enrique Peña Nieto, tels que la disparition du 43 normalistas d’Ayotzinapa, ainsi que la polémique sur la maison blanche de l’ancien président et de son épouse Angélica Rivera.

Des mois après ces événements, Carmen quitte le programme. Comme à d’autres occasions, nous étions convaincus qu’il reviendrait peut-être, mais les jours passaient et rien. À partir de ce moment, la documentation d’un film qu’il prévoyait de porter dans les salles internationales a commencé. Je tenais vraiment à ce qu’en dehors du Mexique, on savait ce qui se passait. C’était un énorme défi.

Vidéos manquantes

J’ai commencé à collecter des vidéos qui se trouvaient sur Internet, ce qui, j’imaginais, pourrait disparaître, et c’était le cas. Certaines personnes du film ne sont plus en ligne, comme une interview qu’Arististe a faite avec Omar García et les parents des normalistas disparus. J’ai commencé à lire tout ce qui concernait la politique mexicaine et la situation de violence, ainsi qu’à comprendre quel serait le résultat de l’histoire de Carmen. Il y avait un risque qu’il finisse en prison, car il y avait des demandes importantes venant de différents côtés.

Avec tout ce matériel, Fanjul est venu au Mexique à la recherche du journaliste. Ce fut un processus lent qui lui a permis de gagner sa confiance et de connaître son équipe. J’ai toujours été transparent avec eux et je leur ai dit que ce n’était pas que la bande pouvait les mettre plus en danger. L’un des aspects les plus importants était de respecter leur vie privée.

Le tournage, qui montre quand l’équipe de journalistes fait un reportage sur la thèse de Peña Nieto, ainsi que le raid sur son écriture, a également amené la cinéaste à vivre des expériences qui l’ont gardée en alerte, comme lorsqu’elle a réalisé qui la suivait.

Il y avait une totale discrétion concernant le documentaire. J’ai commencé à entrer dans un terrain de quelque paranoïa; Cependant, j’ai réalisé que lorsque vous filmez quelqu’un comme Carmen et son équipe, si vous n’êtes pas disposé à faire la même chose qu’eux, alors il n’y a aucune raison de faire la cassette. Le sentiment était: si elle continue, nous devons continuer.

Pour Fanjul, la radio Silencio sauve que le travail de Carmen Aristegui «résonne non seulement dans le domaine journalistique, mais a aussi une certaine universalité. Nous le disons quelque part: “La résistance est un moyen de survivre.” Il y a maintenant une crise mondiale du journalisme pour l’indépendance; En Europe, les médias grand public décident de la destination des informations et la liberté de la presse est compromise. »

Le long métrage de Fanjul a été projeté au Mexique dans le cadre du Festival international du film de l’UNAM Ficunam en mars et au Festival international du documentaire Fipado cette année.

En 2019, il a été présenté au Festival international du documentaire d’Amsterdam et au HRW, Human Rights Watch Film Festival, entre autres.

Le film peut être vu sur www.ambulante.org, de zéro à 23 h 59 le mercredi 29 avril.

