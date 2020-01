La raison absurde 1 étoile a été «grondée» après avoir rencontré le prince Harry

Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un rencontre un membre de la famille royale, alors quand ils le font, on ne sait vraiment pas quelle sera la réaction. Après tout, nous ne pouvons qu’imaginer à quel point il est passionnant d’être présenté à un royal, compte tenu de la façon dont ils sont si admirés par des millions de personnes à travers le monde.

Lors de la rencontre avec la reine Elizabeth, il existe des règles strictes qui doivent être suivies. Il y a une manière très distincte de lui serrer la main, la personne qui la salue doit rester à une certaine distance, et il y a même une chose précise à dire. Bien que rencontrer d’autres membres de la famille royale ait tendance à être un peu plus détendu, la tradition dicte à peu près ce qui peut ou ne peut pas être fait.

Cependant, il y a des gens qui ne croient tout simplement pas au respect des règles, et ils ont tendance à prendre les choses en main, même en présence de la royauté.

Ce fut le cas à un moment où quelqu’un dans le monde des célébrités a été présenté à un royal. Alors, quelle est la raison absurde qu’une étoile a été «grondée» après avoir rencontré le prince Harry?

Il y a des règles qui doivent être suivies si la royauté est là

Comme nous le savons, les membres de la famille royale ne sont pas n’importe quel groupe de personnes ordinaires, il est donc logique qu’il y ait des directives strictes à respecter. Alors que la plupart des membres de la famille royale sont assez modernisés et terre à terre, Popsugar rapporte qu’il existe un protocole qui doit être suivi à tout moment.

Si quelqu’un salue un membre de la monarchie britannique, la bonne chose à faire est de faire la révérence ou de baisser la tête, bien que certaines personnes se serrent simplement la main. Il existe également des règles concernant la manière de s’adresser à un royal lorsqu’il parle. La reine doit être appelée «Votre Majesté» et «Madame», et les autres membres de la famille royale doivent être appelés «Votre Altesse Royale» ainsi que «Monsieur» et «Madame».

Bien que ces règles, ainsi que d’autres, comme ne jamais toucher à un royal, aient été strictement appliquées il y a des années, les membres de la famille royale sont un peu plus indulgents de nos jours et la plupart d’entre eux ne risquent pas d’être offensés si quelqu’un les appelle par leur nom.

Kacey Musgraves a réagi différemment lors de sa rencontre avec le prince Harry

Bien que la famille royale ne soit pas aussi tendue qu’il y a de nombreuses années, la plupart des gens qui les rencontrent sont toujours conscients qu’il y a probablement des caméras autour.

Cependant, lorsque Kacey Musgraves a rencontré le prince Harry, elle ne se souciait pas du tout de qui regardait. Selon Travel + Leisure, la chanteuse n’était pas du tout formelle lorsqu’elle rencontrait le beau prince.

C’est après la Royal Variety Performance en 2015 que Musgraves a été présenté au prince Harry, et plutôt que de faire la révérence ou de lui serrer la main, elle a décidé de le saluer avec un high-five.

La raison absurde pour laquelle Kacey Musgraves a été «grondée» après avoir rencontré le prince Harry

Le prince Harry est sans doute l’un des membres les plus proches de la famille royale. Il est connu pour plaisanter et aimer rire et s’amuser.

Alors, pourquoi Musgraves a-t-il été “grondé” après l’avoir rencontré? Eh bien, il s’avère que les gens de sa maison de disques n’ont pas du tout approuvé la salutation. Même si elle-même était satisfaite de la façon dont les choses se passaient, elle était toujours «grondée» pour ne pas être plus formelle.

Il ne semblait pas que Harry se soit dit que Musgraves avait choisi de le saluer d’une manière si décontractée et non traditionnelle puisqu’il avait été vu avec un énorme sourire sur son visage pendant la rencontre.

Nous ne pouvons qu’imaginer qu’Harry n’y a pas réfléchi à deux fois, et Musgraves l’a senti parce qu’il l’a accepté, que c’était très bien. C’est merveilleux de savoir qu’elle se sentait si à l’aise de rencontrer le Prince, et il était heureux d’accepter son salut non conventionnel.