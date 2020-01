La raison choquante de Ben Warren s’enflamme – directement de la «Station 19»

Le spin-off de Grey’s Anatomy, station 19, est diffusé immédiatement avant 21 h. Emplacement de Grey. La série des pompiers en est à sa troisième saison et comprend des personnages qui se chevauchent avec le spectacle original. Beaucoup de fans de Grey’s Anatomy ne veulent pas regarder le nouveau spectacle, mais pourraient manquer la trame de fond de leurs personnages bien-aimés. Cette semaine, nous avons appris ce qui se passe avec Ben Warren (Jason Winston George).

[Warning: Station 19 Season 3 spoilers]

Jason George et Chandra Wilson | Christopher Willard via .

«Station 19» regarde Ben Warren se heurter à un bâtiment en feu sans équipement de pompier

L’épisode s’ouvre avec Warren agissant raisonnablement normalement, puis il perd son contrôle des impulsions, comme d’habitude. Au début, il s’occupe simplement d’un adolescent avec un sweat à capuche volé. Le pompier essaie de convaincre l’enfant de ce qui s’est passé pour mettre le feu à l’épicerie.

«J’étais comme toi une fois. J’ai aussi fait des trucs fous. »

Warren demande à l’enfant, Tyler, d’avouer ce qui s’est passé à l’épicerie. Nous découvrons que Tyler et son ami ont déclenché des feux d’artifice à l’intérieur du magasin sur un défi. Le pompier s’inquiète en apprenant que l’ami du garçon est toujours à l’intérieur du bâtiment en feu. Il revient dans le magasin sans son casque.

“Warren, vous n’êtes pas correctement protégé”, lui dit un collègue pompier. “N’entre pas.”

Ses collègues pompiers continuent d’exiger que Warren quitte le bâtiment. Cependant, il n’écoute pas. Le pompier continue de chercher le garçon de 14 ans. Il le trouve finalement caché dans un conteneur de stockage, gravement brûlé. Warren transporte le garçon hors du feu, et nous supposons que nous reverrons bientôt cet adolescent sur Grey’s Anatomy.

«Station 19» a donné aux téléspectateurs une trame de fond énorme sur ce qui fait vibrer Ben Warren

“Je ne peux sauver personne si nous nous présentons morts”, remarque Warren alors qu’il conduit le camion de pompiers avec beaucoup de prudence, bien que les sirènes soient allumées.

Puis il y a un flashback sur Warren quand il était enfant avec deux autres adolescents. Ils volent leur ami, la voiture de papa de Danny. Warren est assis à l’arrière du véhicule, le haut vers le bas, sans ceinture de sécurité. Il se lève les bras levés pendant que son ami roule aussi vite qu’il le peut. Puis Danny claque sur les pauses. Warren ose l’ami faire la même chose.

Après avoir changé de siège, un cerf court devant la voiture et fait courir la voiture dans un arbre. Leur ami Danny est jeté du véhicule. Quand ils le trouvent, il a une énorme entaille dans la tête et on dirait qu’il est mort. Danny se retrouve accroché aux machines pour le reste de sa vie.

“Combien de temps resterez-vous assis ici, Benjamin?” La mère de Danny fait la leçon à Warren. “Journées? Semaines? Combien de temps pensez-vous que je vais rester ici? Pour le reste de ma vie probablement. J’espère juste que vous pensez maintenant. J’espère et prie pour que vous ne fassiez jamais cela à votre mère. »

Warren vient de réaliser que chaque moment de sa vie découle de cette tragédie

Dans le présent, le pompier va rendre visite à Danny, qui est toujours dans un lit d’hôpital relié à des machines. Warren lui dit qu’il a mis de côté sa chasse à l’adrénaline pendant un certain temps à cause de Danny.

«L’anesthésiologie, tout ce que je fais dans ma vie, tout vous revient», raconte Warren à Danny. “J’essaie de te sauver. Remettez votre crâne ensemble. Je suis pompier maintenant. Je suis le premier sur la scène. J’entends toujours la voix de ta mère dans ma tête. ”

Après avoir rendu visite à son ami, Warren se rend à Sullivan (Boris Kodjoe), qui est en tête de liste pour être le nouveau bataillon en chef de la station 19.

“Je suis courageux, je suis intelligent, je suis capable et je suis fatigué de m’en excuser”, a déclaré Warren à Sullivan. «Je pense que chaque minute de ma vie m’a conduit à ce point. Je suis chirurgien et également premier intervenant. Vous voulez impressionner Dixon? Je suis ton coup! “

Le pompier a finalement embrassé son passé et a trouvé son but. Cela pourrait signifier qu’il continue de courir dans des bâtiments en flammes, mais il pourrait également sauver encore plus de vies de cette façon. On se demande ce que sa femme, Miranda Bailey (Chandra Wilson) va penser de cette décision.

Branchez-vous jeudi soir pour le prochain épisode de Station 19 à 20 h. ET. Si vous êtes strictement un fan de Grey’s Anatomy, recherchez à nouveau cette mise à jour la semaine prochaine pour votre récapitulatif de Station 19 (personnages de Grey uniquement).