La raison déchirante du mariage de la princesse Beatrice est surnommée le “ dernier mariage royal ”

Le palais de Buckingham a annoncé en septembre 2019 que la princesse Beatrice était fiancée au magnat de la propriété Edoardo Mapelli Mozzi.

La paire a ensuite publié une déclaration qui se lisait comme suit: «Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager les nouvelles de notre récent engagement. Nous sommes tous les deux ravis de nous lancer ensemble dans cette aventure de la vie et nous avons hâte de nous marier. Nous partageons tellement d’intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, plein d’amour et de bonheur. »

La princesse Béatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi | David M. Benett / Dave Benett / .

Mais quelques semaines après cette heureuse nouvelle, le père de Béatrice, le prince Andrew, a accordé une interview télévisée désastreuse sur son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

À la suite de la réaction du public, Andrew a été contraint de démissionner de ses fonctions royales et ses actions ont eu un impact sur les plans des noces à venir de sa fille. Lisez la suite pour en savoir plus à ce sujet et la triste raison pour laquelle le grand jour de Béatrice sera le dernier mariage royal pour certains.

La raison pour laquelle on l’appelle le «dernier mariage royal»

Pour ceux qui aiment regarder la famille royale se marier lors de cérémonies somptueuses avant de partir au coucher du soleil, vous serez déçu de savoir que le mariage de Béatrice sera la dernière fois que quelqu’un assistera à cette scène depuis de nombreuses années.

Au cours de la dernière décennie, les fans royaux ont eu droit aux mariages du prince William et de Kate Middleton, du prince Harry et de Meghan Markle et de la princesse Eugénie et Jack Brooksbank. Mais Béatrice est la dernière des petits-enfants de la reine Elizabeth qui se mariera de sitôt et il est possible que ce soit le mariage final auquel Sa Majesté et le prince Philip pourront assister.

Ce n’est un secret pour personne que la monarque et son mari montent en âge et que leurs autres petits-enfants et arrière-petits-enfants sont beaucoup trop jeunes pour se marier, il n’y aura pas de cloches de mariage dans un avenir proche.

Cela dit, la matriarche et le patriarche de la famille royale ne seront peut-être pas là la prochaine fois qu’il y aura un mariage royal, c’est pourquoi Beatrice’s est surnommée le «dernier mariage royal».

La reine Elizabeth II et le prince Philip | Chris Jackson / .

Les fans ne verront probablement pas grand chose

Les observateurs royaux pourraient ne pas réellement assister à la journée spéciale de Béatrice et Mozzi.

Les diffuseurs britanniques BBC et ITV ont annoncé via une déclaration au Daily Mail que les réseaux ne diffuseront pas le mariage royal. La BBC a déclaré qu’elle ne remplacerait aucune de ses émissions régulièrement programmées pour montrer la cérémonie en direct, mais qu’elle pourrait “offrir une couverture des nouvelles du mariage à travers nos services.”

Vanity Fair a noté que depuis que la princesse Margaret a épousé Anthony Armstrong-Jones en 1960, les mariages royaux ont été télévisés, y compris ces petites cérémonies sans intervention du gouvernement, comme ce fut le cas avec le mariage du prince Edward avec Sophie, comtesse de Wessex en 1998.

Par conséquent, le fait que la princesse Béatrice ne soit pas télévisée est un gros problème et beaucoup pensent que la raison pour laquelle les réseaux ne veulent pas la diffuser a tout à voir avec le scandale entourant son père.

