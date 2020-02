La raison déchirante Jennifer Aniston ne jouera jamais ce super-héros emblématique

Parfois, cela vaut la peine de réfléchir à des univers alternatifs dans le monde du cinéma et à la tournure que quelque chose aurait pu se passer avec un acteur différent. Une franchise à regarder dans cette arène est Wonder Woman et qui d’autre aurait pu rendre le personnage emblématique.

Pour beaucoup, Lynda Carter était déjà la Wonder Woman définitive depuis le début sans aucun substitut.

D’autres diraient que Gal Gadot a élevé le personnage à de nouveaux sommets et a rendu la princesse amazonienne légendaire pour le grand écran. Remontons dans le temps 15-20 ans, cependant, et cela aurait pu être… Jennifer Aniston.

Oui, Aniston a récemment révélé que jouer Wonder Woman était l’un de ses rôles de rêve. Est-il vraiment trop tard pour qu’elle joue le rôle maintenant, ou pourrait-elle encore s’intégrer dans la franchise de films DC Universe actuelle?

Personne ne connaissait vraiment ses rêves Wonder Woman jusqu’à présent

Jennifer Aniston | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Il semble qu’Aniston ait gardé le silence pendant des années que jouer Wonder Woman était l’un de ses objectifs d’acteur. Après la fin de Friends, Aniston s’est révélée une actrice très capable de toute façon, bien que plus tard, elle ait décidé de faire des comédies. Seul The Morning Show l’a amenée à une nouvelle place dans ses capacités d’actrice, et sans doute le rôle de sa vie.

On pourrait facilement dire que son Alex Levy dans TMN est déjà une forme plus humanisée de Wonder Woman. Après tout, elle est puissante en devenant une célébrité vedette de l’actualité et en étant capable de manipuler les querelles en coulisses.

Bien que, tout comme Wonder Woman, elle a aussi un côté très humain avec quelques faiblesses.

Au moins, Wonder Woman n’a pas à faire face au divorce et aux ruptures émotionnelles comme Alex Levy. Néanmoins, il n’est vraiment pas trop impossible de penser à Aniston jouant la super-héroïne.

De nombreux analystes des médias ont déjà rapporté cette histoire et ont réussi à insérer numériquement son visage sur le costume WW pour voir à quoi elle aurait pu ressembler.

Le timing n’était pas juste

Dans ces années post-Friends, les tentatives de faire revivre Wonder Woman étaient en cours comme elles l’avaient été depuis les années Lynda Carter. Tous les efforts ont été repoussés dans les années 1990 et 2000, y compris une reprise possible des séries télévisées en 2011.

Adrianne Palicki était une actrice qui a été choisie pour jouer une nouvelle version de Wonder Woman, cette fois dans une veine un peu plus sombre. Venant de David E. Kelley, il semblait que cela aurait pu bien fonctionner, au moins avec le dialogue. Là encore, avoir Kelley impliqué dans un projet de super-héros ne semblait pas être un bon match.

Le pilote de la série NBC proposée n’a jamais été diffusé, mais c’était à l’époque où Aniston aurait pu jouer le rôle, peut-être sur grand écran. Tous les efforts de cinéma à ce moment-là ont également été balayés jusqu’à ce que tout se passe à DC quelques années plus tard.

Parce qu’Aniston a eu 50 ans l’année dernière, elle semble avoir l’impression que c’était une occasion manquée. Dans son interview d’en haut (après sa victoire au SAG Award), elle a noté qu’elle avait encore beaucoup à faire en tant qu’actrice. Qui a dit qu’il était vraiment trop tard pour au moins être impliqué dans un film Wonder Woman?

Aniston pourrait jouer un autre personnage dans la franchise DC «Wonder Woman»

On ne peut nier qu’Aniston pourrait jouer une femme de 20 ans de moins, car elle a à peu près la même apparence que lors de ses années d’amis. On peut attribuer cela à son régime de santé stellaire pour la garder dans la meilleure forme possible.

Pas que Hollywood envisagerait jamais pour Wonder Woman maintenant simplement à cause de son âge sur le papier. Si cela sonne toujours l’alarme sur le biais de l’âge à Hollywood, ce n’est pas aussi mauvais qu’avant. Ils pourraient toujours l’embaucher pour jouer un autre personnage au sein de la franchise de films Wonder Woman.

Même le fait qu’elle joue un méchant lui donnerait l’occasion de prouver au moins son amour à l’écran pour l’univers Wonder Woman. Ironiquement, cependant, Wonder Woman 1984 se déroulera à une époque où Aniston venait de réaliser ses rêves d’acteur au lycée de musique et d’art et des arts du spectacle Fiorello H. LaGuardia.