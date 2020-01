La raison dévastatrice Miley Cyrus est «soulagée» par son divorce avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont eu une folle relation récurrente pendant environ une décennie. Les fans ont vécu un mélange de choc et de bonheur en apprenant qu’après une pause de deux ans, le couple avait finalement décidé de se remettre ensemble et de se fiancer.

Leur long engagement s’est transformé en un court mariage et après moins d’un an, Cyrus et Hemsworth ont annoncé qu’ils demanderaient le divorce. Le divorce du couple les a touchés différemment et ils ont chacun eu leur propre façon de gérer la séparation.

Maintenant qu’ils ont tous deux eu le temps de guérir, Cyrus dit qu’elle a enfin pu trouver un soulagement.

La relation difficile de Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Cyrus et Hemsworth se sont rencontrés sur le tournage de The Last Song en 2009. Dans le film, ils avaient joué les intérêts romantiques de l’autre. Il n’a pas fallu longtemps aux deux pour commencer à développer des sentiments romantiques l’un pour l’autre dans la vraie vie.

La première année de leur relation, Cyrus et Hemsworth se sont séparés et se sont réunis deux fois. Puis, en 2012, le couple a excité les fans du monde entier quand ils ont annoncé qu’ils étaient fiancés.

En 2013, le couple a annulé leur engagement. Ils sont restés séparés pendant les deux années suivantes et, selon les rumeurs, ils sortaient avec d’autres personnes pendant cette période.

Puis, vers 2016, les deux s’étaient secrètement retrouvés et se sont fiancés pour la deuxième fois. Cette fois, leur engagement a duré beaucoup plus longtemps que la première fois et en décembre 2018, les deux avaient finalement fait le lien.

Cyrus et Hemsworth sont connus pour leur relation récurrente. Cependant, la plupart de leurs fans ont été surpris par la durée du mariage du couple. Le 10 août 2019, un représentant de Cyrus a confirmé qu’elle et Hemsworth avaient décidé de se séparer après seulement sept mois de mariage.

Le drame post-rupture de Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Le jour après que Cyrus a annoncé qu’elle et Hemsworth étaient finis, elle a posté des photos d’elle s’amusant en Italie avec son amie Kaitlynn Carter. Au début, de nombreux fans pensaient que Cyrus passait juste des vacances amusantes avec son amie, mais après que des photos de Cyrus et Carter se soient embrassées, les fans ont été choqués qu’elle ait pu quitter sa relation si rapidement.

Avant que Cyrus ne revienne de ses vacances, une source avait dit à People que c’était Cyrus qui avait décidé de mettre fin à la relation. La source avait déclaré que si la plupart des gens supposaient que Cyrus était le sauvage dans la relation, c’était en fait Hemsworth qui avait trop fait la fête et Cyrus n’était pas en mesure de gérer la consommation constante d’alcool et de drogue d’Hemsworth.

Beaucoup de fans ne croyaient pas les rumeurs sur les façons de faire la fête de Hemsworth au début. Mais quelques semaines plus tard, Cyrus a enregistré une chanson intitulée Slide Away qui a fait croire à beaucoup de gens qu’il pourrait y avoir une part de vérité dans les rumeurs après tout.

L’une des paroles de la chanson dit: “Je veux ma maison dans les collines / Je ne veux pas du whisky et des pilules / Je n’abandonne pas facilement / Mais je ne pense pas que je suis déprimé.”

De nombreux fans avaient supposé que les paroles de Cyrus étaient sa façon de confirmer que les rumeurs étaient vraies.

Pourquoi Miley Cyrus est-elle soulagée par son divorce avec Liam Hemsworth?

Miley Cyrus | VALERIE MACON / . via .

Cela fait plusieurs mois que le couple a annoncé leur séparation et il semble qu’ils finissent par régler les détails de leur divorce. Selon People, Hemsworth et Cyrus ont pu parvenir à un accord et l’avocat de Cyrus a pu déposer les documents en décembre et leur divorce devrait être finalisé au cours du mois de mars de cette année.

Une source a déclaré à People que «Miley est soulagée qu’elle et Liam soient parvenues à un accord en ce qui concerne leur divorce. Elle veut juste continuer. »

Il semble que Cyrus et Hemsworth soient déjà passés de leur relation difficile. Cyrus sort avec sa collègue chanteuse, Cody Simpson, depuis quelques mois et Hemsworth serait en train de sortir avec la mannequin Gabriella Brooks.