La raison dévastatrice pour laquelle Lizzo a quitté Twitter

Comme de nombreux artistes aujourd’hui, Lizzo est un utilisateur actif des médias sociaux. Après tout, une grande partie de son succès était due à ses paroles étant un mème populaire sur l’application TikTok. Cependant, il semble qu’un site de médias sociaux verra un peu moins de Lizzo. La chanteuse a récemment annoncé qu’elle avait décidé de faire une pause sur Twitter, et elle a une raison choquante.

Lizzo dit qu’il y a «trop de trolls» sur Twitter

Lizzo | Theo Wargo / WireImage

Le 5 janvier, Lizzo a partagé avec ses abonnés Twitter qu’elle quittait la plate-forme, mais elle n’a pas précisé la durée de cette pause.

“Ouais, je ne peux plus faire cette merde sur Twitter … trop de trolls”, a tweeté Lizzo. “Je reviendrai quand j’en aurai envie.”

Quelques jours plus tard, le compte Twitter de Lizzo a partagé une photo de la programmation du prochain Bonnaroo Music & Arts Festival dans le Tennessee avec Lizzo comme l’une des têtes d’affiche. Cependant, le tweet a déclaré qu’il avait été publié par l’équipe de direction de Lizzo, pas par la chanteuse elle-même.

Ouais je ne peux plus faire cette merde Twitter .. trop de trolls… ✌

Je reviendrai quand j’en aurai envie.

– Feelin Good As Hell (@lizzo) 6 janvier 2020

Lizzo a également été mise en ligne sur Instagram récemment pour parler davantage de sa décision de quitter Twitter. La chanteuse a déclaré que «tous les médias sociaux ne sont pas créés égaux», faisant allusion au fait qu’elle trouve Twitter plus difficile à utiliser.

Lizzo a expliqué: «J’adorerais être sur Twitter parce que je pourrais me connecter avec vous, des gens qui me soutiennent positivement – sans parler de diffuser mes propres messages positifs. Mais maintenant j’en suis arrivé à un point où je ne traite pas seulement avec les intimidateurs d’Internet, j’ai affaire à voir beaucoup de négativité sur Internet à traiter avec tout le monde… Même de mon puits de positivité, je le sens, et ça ne se sent pas bien. “

Il y a eu récemment des mèmes blessants à propos de Lizzo

Lizzo n’a pas partagé ce que les trolls ont fait sur Twitter qui lui a fait quitter la plateforme. Cependant, il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour comprendre ce que Lizzo a pu vivre.

Début janvier, après que la tension entre les États-Unis et l’Iran a atteint de nouveaux niveaux, certains utilisateurs de Twitter ont commencé à faire des blagues comparant Lizzo à une bombe qui pourrait être larguée sur l’Iran. Un tweet en particulier a reçu plus de 22 000 retweets et 112 000 likes.

Bien sûr, ce n’était pas la première fois que le type de corps de Lizzo devenait le sujet du ridicule. Depuis qu’elle est devenue populaire en 2019, il n’y a pas eu de pénurie de mèmes cruels à son sujet sur Internet.

Lizzo a beaucoup parlé de la négativité qu’elle reçoit

Lizzo a également parlé ouvertement du fait qu’elle traite de nombreux ennemis sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans une interview avec Billboard, Lizzo a partagé qu’elle laisse souvent son travail parler d’elle-même en prouvant que les sceptiques ont tort.

«J’ai toujours dû transformer des ennemis en félicitateurs», a-t-elle déclaré. “C’est le truc avec mes chansons et mes concerts: je n’ai jamais perdu cette mentalité de” je dois te gagner. “”

Même si Lizzo essaie clairement d’être forte face à la négativité, elle a admis que certaines choses lui arrivaient parfois.

“Quelqu’un dit” eh bien vous savez, vous êtes une grande fille, donc vous ne pouvez jamais avoir de cheveux courts, vous devez toujours avoir de grands cheveux parce que vous êtes une grande fille “et ils disent cela avec amour mais je suis comme si c’était une petite piqûre de moustique,” elle a dit à CBS. “Vous ne savez même pas que c’est là mais bientôt vous levez les yeux et vous êtes couvert de piqûres de moustiques.”

Lizzo est-il complètement hors des réseaux sociaux?

Heureusement pour les fans qui souhaitent suivre Lizzo, elle est toujours active sur d’autres sites de réseaux sociaux. Elle publie régulièrement sur son compte Instagram, et ses pages Facebook et YouTube sont également mises à jour.