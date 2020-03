La raison et les sentiments comme états quantiques de la nature humaine

Depuis ses débuts, “Ex-Machina”, créé en 2015, Alex Garland est devenu, avec Denis Villeneuve, le grand innovateur de la science-fiction dans l’audiovisuel. Par conséquent, les fans du genre étaient attendus avant comment il prendrait ses approches esthétiques originales et ses prémisses intellectuelles au format série dans ‘Devs’, la série qu’il réalise et écrit pour Hulu et qui est diffusée sur HBO en Espagne depuis le 5 mars. Le résultat sera plus que satisfaisant pour ceux qui ont suivi sa progression dans les films précédents.

L’intrigue tourne autour d’une grande entreprise technologique appelée Amaya, spécialisée dans l’informatique quantique. Pour son travail Sergei et Lily (Karl Glasman et Sonoya Mizuno), un couple d’ingénieurs en informatique brillants qui est séparé quand il est affecté à Devs. Dans cette division de la société un projet top secret est développé qui finit par avoir un impact décisif pour Sergei, initiant à Lily la nécessité d’obtenir des réponses sur des questions confidentielles qui vont bien au-delà de ce qu’elle croit.

Forest observe une image de sa fille Amaya dans ‘Devs’

Nouveaux formats et défis

Certes, l’épisode pilote, l’un des deux que nous avons vus, peut sembler trop similaire à “Ex Machina”, comme si Garland répétait de vieux tours. Une technologie de pointe, le secret d’un projet révolutionnaire ou la relation entre Sergei et son patron, Forest (Nick Offerman), peuvent pointer dans cette direction. Cependant, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, il trouve sa propre place, plaçant le centre de l’action autour de Lily et présentant d’autres personnages de soutien qui élargissent le monde et mènent l’intrigue vers d’autres chemins plus complexe que dans ce film.

De plus, le réalisateur semble s’être facilement adapté à un récit épisodique, puisque dans «Devs» chaque chapitre maintient une structure bien orchestrée qui joue très intelligemment avec les révélations, les changements de point de vue et les changements de script. Cette maîtrise du rythme est particulièrement évidente lors de la construction du mystère autour de ce qui se fait dans le complexe Devs. Le filet d’information incohérent transmet parfaitement au spectateur l’intrigue et la fascination que ressentent les personnages eux-mêmes pour le projet. Dommage que, si la réponse à cette question est ce qui semble être clair après ce début de série, elle soit quelque peu décevante pour ce qui est prévisible. Dommages collatéraux pour magnifier les inconnues de l’histoire.

Forest enseigne les installations de Sergei Devs dans «Devs»

Un casting qui évite toute erreur

Et c’est que cette fiction peut souffrir de moments de jubilation dans sa prémisse et sa section technique. Ce n’est pas que je finisse par être fatigué, car les deux sont plus que remarquables, mais en cours de route néglige les explications ou justifications mineures de l’arc de ses personnages qui sont résolues de manière quelque peu paresseuse du script. Ce ne sont que quelques dialogues explicatifs et révélations de l’arrière-plan de certains personnages qui sont simplistes, mais, en vérité, ils ne sont pas difficiles à accepter car l’intrigue générale vous surprend au-dessus de ce que cela peut déranger.

D’un autre côté, même si le script met parfois peu d’efforts dans le développement du personnage, les performances peuvent bien compenser. Comme cela correspond au ton indépendant que Garland aime utiliser et à ce monde technologique froid dans lequel il se trouve, il ne s’agit pas de grands écrans passionnés, mais, par exemple, les états de bonheur, de deuil et d’obsession qui traversent Sonoya Mizuno dans son rôle de Lily sont presque palpables. Une mention spéciale mérite également le Kenan impitoyable joué par Zach Grenier et, surtout, l’interprétation torturée de Nick Offerman donnant vie à une forêt qui est bien plus qu’un méchant excentrique du monde des affaires technologiques et qui a le potentiel d’évolution des plus intéressant.

Sonoya Mizuno contre Nick Offerman dans ‘Devs’

Déchets esthétiques audiovisuels

Comme cela s’est déjà produit avec les salles d’essais aseptiques de “Ex Machina” ou avec les formes de vie colorées d ‘”Annihilation”, Alex Garland montre une fois de plus que, surtout, ses histoires sont une immersion dans un univers esthétique particulier et stimulant. Quelque chose qui est exploré encore plus profondément dans cette série en le faisant se produire sous des forêts d’illumination divine, des statues de filles géantes devenant sinistres ou le propre complexe doré de Devs. Jouant toujours avec le contraste entre les couleurs crépusculaires et les réglages sombres et sombres, l’ensemble est harmonisé comme l’une de ses meilleures œuvres en ce qui concerne la photographie.

Cette création d’images saisissantes est renforcée par le sens qu’elles acquièrent pour l’histoire. Par exemple, le choix de nombreux plans qui dupliquent l’image des acteurs renforce les références constantes à la théorie quantique et les différentes possibilités qui coexistent selon elle pour les personnages. De la même manière, le créateur montre qu’il est capable de gérer le rythme prodigieusement avec d’autres éléments tels que l’utilisation de la bande originale, qui accentue les moments dramatiques s’y adaptant comme un gant. Peut-être le réalisateur peut-il être accusé de se recréer excessivement dans ces aspects techniques, mais si le résultat est si précieux au final, il n’y a pas de reproche possible.

Installation d’Amaya, avec la statue provocante de la fille de Forest, dans ‘Devs’

Science-fiction qui parle de gens ordinaires

S’appuyant sur cet argument, parfois bien exécuté et parfois négligé, dans ses aspects techniques et, surtout, dans sa prémisse de science-fiction, ‘Devs’ transmet finalement le conflit de la dualité de l’être humain. Ses personnages se battent constamment entre une logique froide, souvent scientifique, et une sentimentalité passionnée dictée par son cœur., confronté à effacer le doute quantique entre un pôle et son opposé tandis que le déterminisme du projet que cache Devs affirme que les deux sont possibles à la fois. Cela arrive à la protagoniste, Lily, mais cela se transmet beaucoup plus directement à travers le profond monologue que Forest interprète au début du deuxième épisode, où l’arrière-plan de la série est condensé.

Ce que Alex Garland va dire avec ces éléments est encore tôt à dire avec un échantillon de seulement deux épisodes, des huit qui constitueront le total. On peut dire que «Devs» est une série qui mérite d’être suivie, dans laquelle son créateur prend le plaisir technique et esthétique de son travail cinématographique précédent à un nouveau niveau en explorer les possibilités offertes par la construction d’un univers plus vaste à travers la fiction en série. Tout cela pour explorer le terrain qu’il aime tant, plein de tous ces débats moraux et possibilités existentialistes qu’offre la science-fiction, et dans lequel il a la possibilité d’atteindre de nouveaux territoires intéressants.

.