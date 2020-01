La raison nostalgique que les gens tombent instantanément amoureux de «Flirty Dancing»

FOX TV a combiné la réalité avec la danse compétitive pour créer une nouvelle émission, Flirty Dancing. Animée par Jenna Dewan, la première télévisée a été diffusée le 29 décembre 2019, avec des critiques tièdes de critiques.

Le concept est simple, quoique un peu incroyable. Les téléspectateurs, en revanche, sont instantanément tombés amoureux de cette nouvelle émission de téléréalité pour des raisons nostalgiques.

Qui est Jenna Dewan?

Les candidats Erin et Brandon dans Flirty Dancing | FOX via .

Dewan, 39 ans, est surtout connue pour son rôle dansant dans le film de 2006 Step Up, où elle a rencontré son ancien mari Channing Tatum. Les deux ont depuis divorcé et partagent une fille de 6 ans.

Dewan a commencé sa carrière en tant que danseuse remplaçante pour Janet Jackson et a ensuite travaillé avec des sensations pop telles que Pink et Christina Aguilera. Dewan est actuellement enceinte et attend son deuxième enfant avec son petit ami Steve Kazee.

La maman occupée est familière avec les émissions de téléréalité, car elle était l’ancienne animatrice de World of Dance, où les concurrents ont dansé pour un grand prix d’un million de dollars.

Ce n’est pas un remake de «Dirty Dancing»

Le titre accrocheur, Flirty Dancing, évoque immédiatement Patrick Swayze et Jennifer Gray dansant toute la nuit dans Dirty Dancing. Mais ce n’est pas les Catskills, et personne ne met bébé dans le coin.

La prémisse de ce nouveau spectacle est que les danseurs créent de la chimie, sans même se connaître, ni parler au préalable. Trois individus perfectionnent une danse enseignée par des chorégraphes bien connus. Le concurrent principal se produit avec le premier danseur, tandis que les téléspectateurs attendent de voir si des étincelles volent.

La danse est ensuite répétée avec le deuxième candidat. À la fin de la musique, le danseur principal doit décider quel partenaire il veut fréquenter. C’est un peu comme la datation de la vitesse dans la salle de bal.

Les chorégraphes ne sont pas étrangers à la piste de danse

L’émission de téléréalité populaire utilise des lieux pittoresques de Los Angeles et des chorégraphes de renommée mondiale pour créer des dates aveugles spectaculaires. Les candidats sont des gens «ordinaires» de tous horizons et non des mannequins qui cherchent à apparaître à la télévision. La plupart ont une expérience limitée de la danse mais partagent le désir de trouver une relation épanouissante.

Les chorégraphes, Tyce Diorio et Travis Wall, ont tous deux travaillé en tant que chorégraphes sur So You Think You Can Dance. Ils sont chargés de transformer les gens ordinaires en sensations de danse du jour au lendemain.

Ce n’est pas simple pour n’importe quel professionnel de la danse, mais d’une manière ou d’une autre, ils trouvent un moyen de rendre les choses plus faciles. Les gagnants du trophée de la boule à facettes Dancing With The Stars, Val Chmerkovskiy et Sharna Burgess, se joindront également à l’équipe en tant que professeurs de danse.

Les critiques du spectacle soulignent rapidement l’absence de sueur sur les danseurs. Ils se demandent également comment les gens ordinaires peuvent performer à un niveau aussi élevé en si peu de temps. Fox a refusé de dire si plusieurs prises sont utilisées pour créer ces performances homogènes.

Cyreeta Sharp, candidate à la téléréalité, dit qu’elle «ne peut pas entrer dans les détails» sur la façon dont la magie hollywoodienne transforme son jeu de jambes sophistiqué en une «séquence de danse digne de l’évanouissement».

Revivre la nostalgie des vidéos d’engagement viral

La vulnérabilité de cette émission rappelle les vidéos de fiançailles nostalgiques d’il y a quelques années. Les couples célébraient leur union, en dansant en public, tandis que la famille et les amis les encourageaient. Alors que le duo dansant exécutait une routine à l’unisson, la foule attendait patiemment le grand moment.

Le dernier mouvement était que le partenaire masculin se mette à genoux et propose à l’amour de sa vie. La partenaire féminine était généralement surprise, ce qui faisait un grand plaisir romantique.

Plusieurs de ces types de vidéos sont devenus viraux sur les médias sociaux parce que les téléspectateurs ont adoré regarder la romance se dérouler sur la piste de danse.

Les producteurs parlent du concept de l’émission

La productrice exécutive, Jilly Pearce, a récemment déclaré au Los Angeles Times que la série avait l’intention de ramener la romance à la datation. Elle a regardé les fréquentations des années passées et s’est souvenue de la façon dont l’amour se trouvait «sur la piste de danse, pas une application».

Le showrunner Mike Yurchuk a expliqué en quoi ce spectacle est unique en ce sens que les participants ont la chance de voir s’il y a une chimie entre eux avant même de se dire un mot. Il n’y a pas de profils de rencontres à récurer pour trouver la correspondance parfaite. Il dit: “Flirty Dancing offre un rendez-vous vraiment aveugle.”