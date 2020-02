La raison pour laquelle Carlota Corredera a dû quitter le tournage de “Save me” de façon inattendue

Le 14 février, un imprévu est survenu dans «Save Me» qui a surpris tous les spectateurs de l’espace. Carlota Corredera a dû quitter le programme plus tôt que d’habitude parce qu’elle n’était pas bien. Malgré les inconvénients, la présentatrice s’est présentée à son lieu de travail pour informer ses collègues et les téléspectateurs que devrait être absent du programme en raison d’un virus de l’estomac; C’était la raison de son absence inattendue. Son partenaire, María Patiño, qui était en congé, a dû se rendre à Mediaset pour remplacer son amie et mener le reste du programme.

La collaboratrice, qui n’avait pas été convoquée par l’espace pour se rendre ce jour-là, s’est finalement présentée sur le tournage de «Save Me» afin que Corredera puisse rentrer chez elle en raison de sa maladie. Carlota a remercié le geste de Patiño en direct: “Je dois remercier ma partenaire María Patiño parce qu’elle a laissé tout ce qu’elle faisait, qui était son après-midi libre pour me couvrir. Cela ne m’est jamais arrivé, mais je suis malade. Je rentre chez moi et la semaine prochaine je serai de retour “, a-t-il dit au revoir.

Après plusieurs jours, la présentatrice a souhaité informer ses followers via les réseaux sociaux qu’elle allait déjà mieux après son départ: “Je suis presque guéri du virus de l’estomac qui m’a mis KO vendredi. Merci pour les messages et votre inquiétude », explique Corredera dans un post sur son compte Instagram accompagné d’une photo où l’écrivain sort en parcourant:« J’ai déjà déplié les bougies pour la traversée cette semaine de février. Joyeux lundi!”.

“Parlons de nous”, son deuxième livre

En dehors des plateaux de télévision, la présentatrice continue de développer ses compétences en écriture. Il y a quelques mois, elle a publié son deuxième livre “Let’s Talk to them”, dans lequel ils recueillent onze interviews, femmes et hommes, pour trouver le vrai sens du féminisme. Leur objectif est que les femmes ne se sentent coupables d’aucune décision ou action qu’elles prennent. Les avantages ont été alloués à la Fondation Soledad Cazorla, qui aide les orphelins de la violence de genre.

