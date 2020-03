La raison pour laquelle Matías Prats a disparu de «Antena 3 noticias»

Mónica Carrillo et Matías Prats forment l’un des tandems les plus consolidés sur le petit écran. Depuis septembre 2014, ils présentent «Antena 3 news» dans son édition du week-end et, par conséquent, il est surprenant chaque fois que l’un des deux s’absente de son travail, comme cela s’est produit depuis le samedi 14 mars avec le vétéran communicateur. . Cette date coïncidait avec le jour où le Premier ministre, Pedro Sánchez, a décrété l’état d’alarme dans toute l’Espagne pour contenir la pandémie de coronavirus.

Matías Prats et Mónica Carrillo présentent «Antena 3 weekend news»

Nombreux sont ceux qui, à travers les réseaux sociaux, se sont demandé ce qui était arrivé au présentateur et s’il était en bonne santé. Après un week-end absent, Prats a été remplacé par Ángel Carreira, augmentant ainsi l’inquiétude des fans de “Antena 3 news”. Son partenaire, Mónica Carrillo, était en charge d’expliquer que Prats “va bien” et que la raison de son absence est le suivi d’un “plan d’urgence contre les coronavirus”. L’écrivain a également remercié tous les téléspectateurs pour leurs messages au journaliste via son compte Twitter: “Nous vous les enverrons”.

Ce n’était pas la première fois que Matías Prats était absent de son travail à la tête de «Antena 3 noticias», puisqu’il l’a fait de novembre 2015 à février 2016 en raison d’un décollement de rétine. Pendant cette période, l’ilicitana est resté seul au premier plan de l’information diffusée. Pendant les périodes de vacances, il est habituel que les deux présentateurs se relaient.

Matías va bien. Nous suivons un plan d’urgence contre les coronavirus. Merci pour vos messages. Nous vous les enverrons. ?? https://t.co/9RTv5L39ug

– Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 21 mars 2020

Autres absences notables

Matías Prats n’était pas le seul présentateur connu à s’être absenté de son travail en raison de la crise des coronavirus. Pedro Piqueras, présentateur d’Informativos Telecinco, est également loin des projecteurs En raison du plan d’urgence Mediaset, comme expliqué par son partenaire et remplaçant au cours de ces jours, Isabel Jiménez.

Patricia Pardo est également en “quarantaine préventive”, en charge de remplacer Ana Rosa Quintana dans “The AR program”. Ana Rosa elle-même a expliqué la raison de cette décision: “Elle est à la maison pour qu’elle puisse être en bonne santé au cas où quelque chose m’arriverait et que je ne pourrais pas participer au programme.” Une autre absence notable est celle de Xabier Fortes, présentateur de “The TVE déjeuners”, qui est également en quarantaine par COVID-19, depuis qu’un de ses proches, avec qui il était en contact, s’est révélé positif.

