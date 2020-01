La raison principale pour laquelle le prince Charles est particulièrement contrarié par la décision de Meghan Markle de se retirer en tant que cadre supérieur

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé le 8 janvier leur décision explosive de “démissionner en tant que royals seniors” et de passer beaucoup de temps en Amérique du Nord à l’avenir.

Depuis lors, les questions et les spéculations sur ce qui attend le couple ne manquent pas, mais qu’en est-il des personnes qu’ils ont laissées? Il y a évidemment des blessures là-bas et maintenant, il a été rapporté que le père de Harry, le prince Charles, était particulièrement contrarié par la femme de son fils à propos de Megxit. Lisez la suite pour découvrir la triste raison.

La famille royale a été «aveuglée» par l’annonce de Harry et Meghan

Bien que de nombreux fans pensaient que la décision des Sussex de se retirer était inévitable, des membres de la famille royale, dont Charles, le prince William et même la reine Elizabeth II, auraient été surpris par la nouvelle.

Le correspondant de la BBC, Jonny Dymond, a déclaré que les responsables du palais lui avaient dit que des membres de la famille royale comme Charles et William étaient “déçus” et se sentaient “aveugles” car le couple n’a parlé à aucun d’eux de leurs plans définitifs avant leur annonce.

Finalement, la reine a appelé à une conférence avec les trois princes de son domaine de Sandringham pour discuter de la question. Après cette réunion, Sa Majesté a publié une déclaration disant qu’elle et le reste de la famille soutiennent le choix du duc et de la duchesse de Sussex de se forger de nouvelles voies.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

“Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille”, a déclaré la reine Elizabeth dans le communiqué. «Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres actifs à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie importante de ma famille.»

Pourquoi Charles est si en colère contre la duchesse maintenant

Alors que le père de Harry aurait été pris au dépourvu par son fils et la décision de Meghan, il serait très contrarié par la duchesse en particulier.

C’est parce que Charles et Meghan avaient formé un tel «lien étroit» avant qu’elle et Harry ne se nouent. Le prince aîné a même donné à Meghan le surnom de «tungstène» après le métal fort parce qu’il admirait sa force et sa ténacité.

Le prince Charles a accompagné Meghan Markle dans l’allée | Jonathan Brady – Piscine WPA / .

Selon le Daily Mail, le futur roi a joué un rôle très important après la demande de Harry demandant la permission à la reine d’épouser Markle ainsi que le lieu de la cérémonie.

La publication a noté que «[Charles] a poussé sa mère à donner à son fils ce qu’il n’a pas réussi à faire pour lui-même en épousant Camilla – épouser une divorcée à l’église. ”

De plus, le prince de Galles n’a pas hésité quand on lui a demandé de promener la mariée de Harry dans l’allée en l’absence de son propre père.

Meghan a également été reconnue par beaucoup pour avoir aidé Charles et Harry à nouer une meilleure relation. Maintenant que le duc et la duchesse de Sussex ont abandonné la vie royale, il n’est pas étonnant que Charles soit si contrarié qu’il n’ait plus sa belle-fille dans les parages.

