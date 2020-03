La raison réconfortante de Kristen Bell quitte le prix tôt

Kristen Bell semble être partout ces jours-ci, qu’il s’agisse de promouvoir Frozen 2, de parler du redémarrage de Veronica Mars ou de conclure The Good Place. Son sens de l’humour vif et souvent dépréciant en fait une invitée idéale pour un talk-show. Elle semble être à terre pour à peu près n’importe quoi.

Ces jours-ci, cependant, le jeu commence à être un peu trop. L’actrice est traditionnellement restée occupée, mais ses deux jeunes filles lui manquent. C’est pourquoi elle va faire une pause pendant un certain temps, à plus d’un titre.

Pourquoi Kristen Bell sort-elle tôt?

Kristen Bell | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

Bell a visité Late Night avec Seth Meyers pour discuter de la finale de The Good Place, promettant qu’elle n’allait pas pleurer, mais le public le ferait. Cependant, c’est l’inquiétude de ses enfants qui la pousse à se retirer des remises de prix. Meyers l’a vue aux Critics Choice Awards et l’a remarquée partir avant les autres participants.

“C’est ce que je fais pour chacun d’entre eux”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux récompenses. «Vous avez deux petits enfants. J’adore être dans cette pièce avec ces gens fantastiques et merveilleux, mais je dois me lever très tôt avec (les enfants) ou ils se réveillent toute la nuit. Alors je fais ce que je fais sur scène, je sors de la scène, je me dirige vers la voiture et je dis au revoir. »

Promouvoir et être dans The Good Place a cependant ses avantages. De nombreuses émissions ont du mal à comprendre comment parler de la mort aux enfants. Et bien que The Good Place ne s’adresse pas spécifiquement aux enfants, il peut être un outil précieux pour les aider à comprendre ce qui se passe quand un être cher décède. Un des enfants de Bell a même voulu aider à enterrer leur grand-père.

Kristen Bell vend des trucs pour bébés

Bell et son mari Dax Shepard sont connus pour leurs pitreries idiotes sur la vie conjugale, mais ils ont également une approche rafraîchissante, honnête et créative face aux défis de la vie. L’année dernière, ils ont lancé Hello Bello, une ligne pour bébé disponible chez Wal-Mart.

«En tant que maman de deux enfants, je sais à quel point la parentalité peut être magnifiquement désordonnée, et c’est pourquoi nous avons créé Hello Bello, une gamme de produits de soins pour bébés super efficaces pour prendre soin de vos enfants de la tête aux fesses jusqu’aux pieds», Bell ». Nos produits sont frais et amusants. Plus important encore, nous utilisons des ingrédients à base de plantes et des plantes biologiques qui sont meilleurs pour nos enfants et meilleurs pour notre monde. »

Par exemple, les produits de la gamme sont fabriqués en mettant l’accent sur les ingrédients renouvelables. Les couches utilisent moins de matière que les couches traditionnelles, tout en étant suffisamment absorbantes.

Kristen Bell fait une pause pendant un moment

Les filles de Bell et Shepard sont nées en 2013 et 2014 – elles sont donc à l’âge où elles remarquent que maman a beaucoup disparu. Bell pense qu’elle n’a peut-être pas à être aussi occupée qu’elle l’a été, à jongler avec plusieurs films et projets télévisés. L’année dernière, elle a dit à E! En ligne:

«J’ai un tas d’autres choses et cela prend juste une énorme quantité d’heures et une énorme concentration, et j’aimerais avoir les deux prochains mois pour remettre mes enfants sur la bonne voie pour l’école et vraiment vivre dans mon propre corps pendant une minute, juste pendant quelques mois », a déclaré Bell. “Je ne démissionne pas ou quoi que ce soit… J’aime être actrice, j’aime être Kristen et je vais le redécouvrir cet automne.”

L’IMDB de Bell tient cette promesse, car sa liste de 2020 se compose de trois émissions de télévision, et toutes ne sont que des rôles vocaux: un redémarrage de Gossip Girl, une émission appelée Central Park et une émission intitulée Do, Re & Mi. Donc, nous ne verrons peut-être pas Bell pendant un certain temps, mais nous aurons de ses nouvelles.