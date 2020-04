La raison surprenante Kim Kardashian West n’a pas été satisfait du premier manoir de 9 millions de dollars de Kendall Jenner à Beverly Hills

Ce n’est un secret pour personne que Kendall Jenner a une valeur nette énorme.

Être l’un des modèles les mieux payés au monde ainsi qu’une célèbre star de la réalité est certainement payant, et quelle meilleure façon de mettre sa fortune à bon escient qu’en achetant des biens immobiliers de premier ordre?

Kendall Jenner et Kim Kardashian West | Nicholas Hunt / . pour Daily Front Row

Bien qu’elle ait vécu dans des demeures assez magnifiques dans le passé, Jenner a acheté en 2017 un manoir à Beverly Hills d’une beauté à couper le souffle qui a tout ce que l’on peut souhaiter dans une maison.

Mais malgré le fait que le manoir soit magnifique, Kim Kardashian West n’était pas satisfaite de l’achat de sa petite sœur et a exprimé ses problèmes avec la propriété dès le premier coup d’œil.

Kardashian West a eu de mauvaises vibrations du manoir de Beverly Hills

Tout comme sa célèbre famille, Jenner est l’heureuse propriétaire d’un immense manoir sous le soleil de Californie qu’elle a élu domicile depuis deux ans.

En 2017, le mannequin a acheté la résidence Beverly Hills de 6625 pieds carrés dans Mulholland Estates pour 8,5 millions de dollars après avoir vendu sa maison de West Hollywood qui appartenait autrefois à Emily Blunt et John Krasinski.

À la suite de divers incidents avec des harceleurs et de tentatives d’effraction dans cette propriété, Jenner a décidé de déménager dans la communauté fermée de Sherman Oaks, en Californie, qui abrite des célébrités telles que DJ Khaled et Christina Aguilera.

Bien que son bloc de Beverly Hills ne soit pas assis sur des milliers d’acres de terre, l’humble demeure de Jenner a tout ce dont une personne de sa stature pourrait avoir besoin dans une maison.

Non seulement le manoir comprend cinq chambres et six salles de bains, mais il comprend également une fontaine, une piscine, une salle de cinéma, un court de tennis, un spa et une aire de jeux.

Bien que la maison soit indéniablement magnifique, elle n’a pas séduit Kardashian West lors de son premier achat par Jenner.

Selon Life & Style, le magnat de KKW a contesté la nouvelle maison de sa petite sœur parce que l’acteur Charlie Sheen en était propriétaire. Il a même été rapporté que Kardashian “avait des frissons” lorsqu’elle a vu le manoir pour la première fois, car il était auparavant un “endroit tristement célèbre pour les bouffonneries de l’acteur”.

“Kim n’aime pas la propriété à cause de tout ce qui s’est passé là-bas”, a déclaré un initié au point de vente. “Les flics ont été appelés à la maison à de nombreuses reprises en raison de tout le drame qui s’y est passé.”

Jenner a pris en considération les préoccupations de sa sœur

Kardashian West n’étant pas un fan du manoir, Jenner a “promis” de faire des rénovations majeures qui transformeraient la propriété en une mauvaise zone sans juju.

Peu de temps après l’achat de la maison, le modèle obtenu permet de retirer et de remplacer le foyer, de rénover la cuisine et de refaire le toit.

Elle a également décidé d’opter pour une esthétique plus élégante dans tout l’intérieur, en face de l’ambiance hispano-méditerranéenne que la maison dégageait lorsqu’elle a emménagé.

En août 2018, les travaux de rénovation de la maison de Jenner ont commencé et, selon son compte Instagram, elle a complètement rénové l’ensemble du manoir.

Après un an de rénovations, la résidence a finalement commencé à se sentir comme à la maison et maintenant, Jenner passe autant de temps qu’elle peut à l’intérieur du manoir avec sa famille et ses amis.

Elle a même déliré sur son humble demeure tout en rattrapant Justin et Hailey Bieber sur Instagram Live le 5 avril.

«C’est littéralement mon endroit préféré sur la planète», a-t-elle jailli. «J’ai travaillé si longtemps pour l’obtenir au point où il en est. J’ai rénové pendant un an. »

Bien qu’elle montre rarement l’intérieur de sa maison, d’après le peu que nous avons vu, nous pouvons dire que chaque pouce du coussin de 6625 pieds carrés crie Kendall Jenner.