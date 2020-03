LA Rams présente sa nouvelle image

Mexico – Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) est passé ce soir pour diriger les autres Comités Nationaux Olympiques (CNO) qui sont enclins à reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, à la suite de la pandémie COVID. -19.

Avec les États-Unis, il y a déjà huit CNO en désaccord avec la tenue de Tokyo 2020 à sa date d’origine, du 24 juillet au 9 août; les autres sont l’Australie, le Brésil, le Canada, la Grande-Bretagne, la Norvège, l’Irlande du Nord et la Suisse.

Dans un communiqué, l’USOPC remercie les 1 780 athlètes de l’équipe américaine pour leur voix et leur contribution sincère à cette situation pour trouver des solutions.

Il ajoute que si les problèmes de santé importants actuels pouvaient être atténués à la fin de l’été, il y aurait toujours d’énormes perturbations dans l’environnement d’entraînement, les contrôles antidopage et le processus de qualification, qui ne peuvent pas être surmontés de manière satisfaisante.

“Il est clair que la voie du report est maintenant plus que jamais la plus prometteuse et nous encourageons le Comité International Olympique à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Jeux puissent se dérouler dans des conditions sûres et équitables pour tous les concurrents”, souligner l’annonce.

Cette déclaration a été faite conjointement par Susanne Lyons, présidente de l’USOPC, et Sarah Hirshland, directrice exécutive de l’agence.

Après que le président du Comité International Olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach, a annoncé hier, dimanche, qu’il y avait une possibilité de report, plusieurs Comités Nationaux Olympiques l’ont tranché, dont celui du Brésil puisque le samedi précédent avait demandé la reprogrammation de les jeux.

À son tour, le Comité olympique canadien a assuré qu’il avait le soutien de son gouvernement pour ne pas envoyer son équipe aux Jeux à sa date originale du 24 juillet au 9 août et a demandé que les Jeux soient reportés.

De plus, le membre canadien du CIO, Dick Pound, a déclaré lundi que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont déjà été reportés et que la nouvelle façon de les développer sera en cours d’élaboration.

La préoccupation des dirigeants de ces organisations est centrée sur les risques sanitaires qui existent pour les athlètes, entraîneurs, médecins, officiels, membres de la famille, fans, organisateurs et managers qui assisteraient à l’événement japonais.