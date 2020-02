La réaction adorable de Samantha à finalement rencontrer Carlos Right dans ‘OT 2020’: “Je suis violet, non?”

Vendredi 14 février Les concurrents de «OT 2020» ont reçu une nouvelle visite avant le deuxième micros pass du Gala 5: celui de Carlos Right, ancien concurrent de «OT 2018». Une occasion qui a plu aux garçons mais surtout à Samantha qui s’était déjà déclarée fan inconditionnelle de l’artiste lors de son séjour à l’Académie.

Samantha, incapable de détourner le regard de Carlos Right lors de sa visite à ‘OT 2020’

Bien que la candidate ait déjà soupçonné la possibilité de recevoir la visite de Right, sa nervosité était plus qu’évidente puisque Noemí Galera a franchi la porte avec l’ancienne candidate. “Vous avez été un putain de mois à crier ‘Carlos Right, Carlos Right’ … Eh bien, prenez Carlos Right!”, la directrice de l’Académie a relâché une Samantha nerveuse, qui a eu la chance de profiter de la séance assise à côté de son idole, qui a à peine pu regarder, malgré l’insistance de l’artiste et de ses compagnons. “Je l’ai déjà regardé, s’il te plait arrête. Laisse la chose refroidir.”, a avoué le candidat, avec un sourire nerveux, dont l’admiration pour Carlos a été plus que évidente tout au long de la réunion, dans laquelle il a à peine pu contenir l’émotion, évidente sur son visage.

“Il y a un monde à l’extérieur. Nous sommes tous changés par la vie”, a commenté Right, après quoi il a encouragé les candidats à “me demander quoi que ce soit, que se passe-t-il lorsque vous partez”. “Que se passera-t-il lorsque Samantha partira?”, A plaisanté Jesus Rendón, réveillant le rire de ses compagnons et de l’invité, tout en augmentant la nervosité entre Droite et le concurrent. “Je suis violet, non?”, Voulait savoir Samantha à un moment de la réunion. “Vous le rendez violet”Clarifia Jésus, amenant son partenaire à s’excuser auprès de Carlos. “Rien ne se passe, si j’aime ça”, a avoué l’invité en souriant. Un environnement qui s’est encore accentué lorsque l’artiste a révélé qu’il était très positif, caractéristique que les candidats ont indiqué qu’il partageait avec Samantha, et qu’en plus, il avait tatoué le titre du livre de Rhonda Byrne, “Le Secret”. Un détail qui a coïncidé avec le candidat, à la surprise des deux et du reste des personnes présentes.

“Je vais créer une agence matrimoniale”

Samantha, très attentive à l’interprétation de Carlos Right lors de sa visite à ‘OT 2020’

“Tu m’as déjà rendu nerveux, minou”, a avoué à droite en riant, après avoir demandé à Samantha de lui montrer le tatouage, chose que le concurrent n’a pas pu faire, puisqu’elle a indiqué qu’elle l’avait dans le décolleté. “Rien ne se passe, je suis aussi très nerveux”, Samantha l’encouragea, incapable de contenir le rire, qui détourna à peine les yeux de l’ancien candidat tout en interprétant une de ses chansons tout en jouant de la guitare. Une situation qui ne s’est pas relâchée avec l’arrivée de Naomi, à qui Samantha a admis que “je passe un très mauvais moment”.

De plus, le candidat semblait atteindre la limite de la nervosité en prenant une photo solo avec Right, qui plaisantait en posant dans le style de “Valentine”, pour le plus grand plaisir des autres concurrents. “Quand ils veulent, s’ils le veulent”, a déclaré Naomi, à une Samantha altérée et embarrassée. “Nous formons un grand couple”, a félicité la candidate, quelques minutes plus tard, un peu plus calme après avoir analysé la photo avec son idole. “Quand ‘OT’ sera terminé, je vais créer une agence matrimoniale”, a plaisanté Naomi., avant de terminer la visite de Right.

.