La réaction de Twitter à Freak Out de Tom Sandoval sur la soirée du livre de Stassi est de l’or pur!

Qui aurait pensé qu’une signature de livre pouvait être aussi dramatique? Le drame de la série de téléréalité à succès de Bravo, Vanderpump Rules, s’est réchauffé après que Stassi Schroeder se soit disputé avec Tom Sandoval lors de son événement de signature de livre à Tom Tom. Alors que Schroeder ne tirait aucun coup, la réaction au drame sur Twitter a été de l’or pur.

Tom Sandoval, star de «Vanderpump Rules» | Ari Perilstein / . pour les vins de Nocking Points

Schroeder et Sandoval se penchent sur les «règles de Vanderpump»

Schroeder avait du bœuf à régler après que Sandoval lui ait envoyé

quelques messages en colère sur l’hébergement de sa signature de livre chez Tom Tom. Personne à laisser

les textes restent sans réponse, Schroeder confronté Sandoval à propos de ses commentaires

pendant l’événement.

La discussion s’est rapidement transformée en un match de cris –

qui s’est déroulé dans l’espace public du restaurant.

Tom Sandoval était furieux car il pense qu’il est plus haut sur le mât totémique que Tom Schwartz, c’est vraiment le problème. Il aime tout contrôler et Schwartz va prendre le relais. Il a de la chance, Stassi vient de crier que je l’aurais giflé #vanderpumprules pic.twitter.com/WMuclYq54n

– Leigh (@ Bubs1967) 25 janvier 2020

Selon Bravo, la petite amie de Sandoval, Ariana Madix, l’a également critiqué pour la façon dont il a géré la situation lors d’une apparition sur Watch What Happens Live. Avant que la star de Vanderpump Rules n’envoie les messages à Schroeder, Madix lui a dit qu’il devrait le laisser partir et ne pas la contacter pour une raison quelconque.

“Oh mon dieu, je lui ai dit:” Ne la contacte pas du tout. je suis

aller au lit », a-t-elle déclaré. “Et puis je me suis réveillé et c’est déjà arrivé.”

On pourrait s’attendre à ce que Madix s’en tienne à Sandoval, mais

n’est évidemment pas arrivé. Elle a dit plus tard qu’elle pensait qu’il avait

horriblement la situation et que ses actions étaient «gravement inappropriées».

Tom Sandoval un vrai amateur et un gars qui veut que tout le monde sache qu’il est important… Tom le gars qui prend la propriété d’une entreprise différemment de 100% de la population et il n’en possède même pas 20%! PITRE! https://t.co/k0Sg6jCIpF

– Hiver (@ WinterT99330731) 29 janvier 2020

Madix souhaitait également que Sandoval et Schroeder

discuté de leurs problèmes en privé et non lors de la signature du livre, mais les fans étaient

heureux que les caméras Vanderpump Rules tournent.

Katie Maloney-Schwartz claque Sandoval

Schroeder n’est pas le seul à avoir du boeuf avec Sandoval. S’adressant à Twitter, Katie Maloney-Schwartz a récemment critiqué Sandoval pour ses commentaires sur son mari, Tom Schwartz, qui se trouve également être un propriétaire partiel de Tom Tom.

Maloney-Schwartz a sévèrement critiqué Sandoval pour avoir déprécié

son mari sur les règles de Vanderpump et en disant qu’il fait beaucoup de

levage lourd pour le restaurant.

“Sandoval ne supervise pas le service de voiturier et la planification ou

tout ce qui se rapporte à ce qui pourrait faire ou défaire un événement ou non chez Tom

Tom », a-t-elle expliqué. “Je ne vais pas rester les bras croisés et laisser tout cela

Chose «protocole» soit une chose réelle. L’événement a été un succès retentissant !!! ”

Elle a ajouté que Sandoval devrait respecter son partenaire commercial

beaucoup plus. Elle ne comprend pas non plus pourquoi Sandoval semble croire qu’il

fait plus de travail que son mari, disant qu’ils ont simplement des rôles différents.

Tom Sandoval est peut-être le plus gros con de Bravo, et cela en dit long sur cet équipage. #VanderpumpRules

– popprincess (@ popprin84953067) 24 janvier 2020

Sandoval était bouleversé par l’événement de signature de livre parce qu’il

n’a pas été consulté lors du processus de planification. Il prétend que Schroeder n’a pas

suivre le bon protocole pour organiser l’événement, même si elle l’a compris

approuvé par son partenaire commercial.

Alors que le drame entre Schroeder et Sandoval est loin d’être

sur, les fans ont exprimé leurs sentiments sur le drame sur Twitter.

Les fans réagissent au drame «Vanderpump Rules»

Pour être juste, garder Sandoval hors de la boucle n’était pas bon

pour toutes les parties impliquées dans l’événement de Schroeder. Il est, après tout, copropriétaire

de Tom Tom et devrait connaître les événements qui sont organisés dans son bar.

#VanderpumpRules Juste curieux, Tom Sandoval a réussi les mathématiques à l’école, parce que la dernière fois que j’ai vérifié que posséder seulement 5% d’une entreprise ne fait pas de vous le propriétaire! Cela signifie que vous avez 5% du capital de l’entreprise et l’autre Tom possède 5% du capital et Lisa en détient 90%. Donc, faire le calcul Lisa possède le bar!

– Clhuot (@chuotlouisiana) 29 janvier 2020

Mais ce n’est pas une excuse pour la façon dont il a traité Schroeder et Schwartz. S’adressant à Twitter, quelques stars de Vanderpump Rules ont souligné à juste titre que Sandoval était hors de propos pour entrer dans un match de cris avec Schroeder devant les clients.

«Personne ne s’en fout de Tom Sandoval! Désolé de ne pas pouvoir courir

tes propres affaires? Désolé que votre personnel n’ait pas communiqué avec vous? », Un fan

a écrit. «Je n’entends toujours pas de raison de traiter @stassi de cette façon. Elle était une

invité, amenant les clients à votre bar. “

Je suis désolé mais Tom Sandoval a tort. Et Ariana ne lui fait aucune faveur en le défendant. Donc tellement peu professionnel. Stassi ne méritait rien de tout cela. Props à Beau pour l’avoir défendue. #PumpRules

– Charity Lee (@CharityWhittier) 29 janvier 2020

D’autres fans ont fait valoir que ce n’était pas la responsabilité de Schroeder

pour s’assurer que tous les propriétaires de Tom Tom étaient au courant de son événement. Ils aussi

a fustigé Sandoval pour avoir parlé à son partenaire commercial et avoir agi comme s’il était

le cerveau de l’opération.

On ne sait pas comment le drame va se terminer entre

Sandoval et Schroeder, mais il est clair que la plupart des fans de Vanderpump Rules pensent qu’il a tort.

Des fans ont-ils soutenu Sandoval?

En bref, la plupart des réactions sur Twitter ont été contre

Sandoval. Il y avait des fans de Vanderpump Rules qui pensaient qu’il devrait

ont été tenus au courant, mais la plupart ont convenu que son comportement était inacceptable.

Cela m’a rendu triste de voir à quel point il était difficile pour @twschwa de dire la vérité sur le fait que Tom Sandoval était hors de propos et avait tort lorsqu’il parlait à Lisa. Surtout quand il était si facile pour Sandoval de jeter Schwartz sous le bus et de le blâmer pour tous ceux qui voudraient l’écouter. #PumpRules

– Kristen Hinton (@KristenEDrake) 29 janvier 2020

Quelques fans ont également été intrigués par son comportement, considérant

comment l’événement de Schroeder se déroulait bien et elle amenait les clients à

le bar.

Sandoval n’a pas commenté le contrecoup qu’il a reçu

sur les réseaux sociaux, mais nous avons le sentiment que ce n’est pas la dernière fois que nous entendons parler de lui.

Vous avez réussi! Ego fragile et transparent. Boom.

– simsimmony (@IFCS__) 29 janvier 2020

Sandoval et Schwartz ont ouvert Tom Tom avec Lisa Vanderpump a

il y a quelques années. Ils ont tous deux joué sur Vanderpump

Règles depuis plusieurs années, même si le drame semble porter

Sandoval mince.

De nouveaux épisodes de Vanderpump Rules sont diffusés mardi soir

sur Bravo.