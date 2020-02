La réalisatrice de Love and Thunder, Taika Waititi, adapte une autre bande dessinée pour Showtime, avec Jude Law

Taika Waititi est un homme occupé. Son dernier film, Jojo Rabbit, a remporté un Oscar pour son scénario. Il a dirigé la finale de la saison de The Mandalorian. Sa série télévisée What We Do in the Shadows revient pour une deuxième saison et il s’apprête à réaliser la suite Thor: Love and Thunder.

Maintenant, Showtime a annoncé que Waititi co-écrit la série The Auteur avec Peter Warren et Waititi dirigera le premier épisode. L’auteur est également basé sur une bande dessinée.

L’histoire de la bande dessinée de la réalisatrice de Thor, Taika Waititi

Waititi a rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que directeur de Thor: Ragnarok, et a également exprimé le personnage extraterrestre Korg. Les films Thor auparavant sérieux ont changé avec le sens de l’humour de Waititi, permettant à la star Chris Hemsworth de s’amuser aussi. Waititi revient pour diriger Thor: Love and Thunder.

En tant qu’acteur, Waititi a joué Tom Kalmaku dans le film Green Lantern 2011. En tant que réalisateur, Waititi s’est fait un nom avec des comédies néo-zélandaises comme Eagle vs Shark, What We Do in the Shadows et The Hunt for the Wilderpeople. Jemaine Clement a joué dans Eagle and Shadows, et Waititi a également réalisé certains épisodes de Flight of the Conchords.

Bande dessinée «L’auteur»

L’auteur est une bande dessinée de Rick Spears, James Callahan et Luigi Anderson. Ils ont publié le premier numéro en 2014. L’histoire parle du producteur hollywoodien Nathan T. Rex, qui essaie de terminer son film President’s Day. Showtime a décrit le synopsis de l’adaptation télévisée de Waititi dans un communiqué de presse du 18 février:

«Désespéré de faire un grand film d’horreur après une bombe massive, un producteur de film piège accidentellement sa production dans un backlot avec un tueur en série. L’Auteur est une comédie d’horreur gonzo, une romance tordue et un acte glamour et haut de gamme de satire mordante. “

Jude Law jouera, probablement en tant que Rex, et produira également. Sa connexion à la bande dessinée s’étend au capitaine Marvel de Marvel. Legendary produira avec Showtime. Le légendaire n’est pas non plus étranger au matériel de bande dessinée. Ils ont produit 300, Watchmen, la trilogie The Dark Knight, Detective Pikachu et Jonah Hex.

Pourquoi Taika Waititi est parfaite pour «L’auteur»

Dans la critique cinématographique, la théorie de l’auteur suggère que le réalisateur est l’auteur définitif d’un film. Reconnaissant que le film est un médium collaboratif, souvent avec une équipe de centaines dans les coulisses, la théorie de l’auteur cherche à identifier la vision singulière derrière une œuvre de cinéma. Lorsque ce réalisateur est un Scorsese ou un Fellini, la théorie de l’auteur semble assez hautaine.

Les grands directeurs de studio comme Waititi peuvent être auteurs. Comme le réalisateur de Black Panther Ryan Coogler, Waititi est venu du monde indépendant. Même des réalisateurs populistes comme Michael Bay peuvent être des auteurs, bien que certains chercheurs les qualifient d ‘«auteurs vulgaires», ce qui peut être à propos de la série Showtime. Un producteur peut être auteur si son timbre est plus visible que celui du réalisateur. Des producteurs comme Jerry Bruckheimer et Joel Silver s’adaptent au moule.

Il y a ensuite un auteur comme Waititi. Son sens de l’humour satirique a donné une voix bizarre dans ses comédies néo-zélandaises, et il a même trouvé un moyen de transposer cela dans un film de Thor. C’est pourquoi Amy Israel, vice-présidente exécutive de Showtime pour la programmation de scripts, pensait que Waititi était parfait pour The Auteur.

“L’Auteur unit la cinéaste incroyablement imaginative Taika Waititi et l’esprit barbelé de Peter Warren avec l’indéniable Jude Law dans une lettre d’amour sanglante aux films qui vous feront mourir de rire en même temps et voudront courir pour votre vie”, a déclaré Israël dans le communiqué de presse.