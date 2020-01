La réalisatrice Floria Sigismondi aborde la fin de «The Turning»

Cet article contient des spoilers.

Pour la plupart, Floria Sigismondi«S Le tournant est une adaptation bien tournée et bien jouée de The Turn of the Screw, dotée d’une sensation de fantôme classique et d’un niveau de style qui suggère que Sigismondi devrait probablement continuer à faire des films d’horreur; son prochain film, en fait, devrait être un thriller d’horreur indépendant, comme elle l’a révélé à Boo Crew de BD la semaine dernière.

Mais The Turning, hélas, se désagrège très certainement, comme le suggère le «F» CinemaScore du film. Comme un autre film d’horreur qui a reçu le même score du public interrogé par l’équipe de CinemaScore, The Devil Inside, The Turning souffre malheureusement d’une non-fin, faisant dérailler le film et envoyant le public hors du théâtre sur une note aigre.

En résumé, The Turning se concentre sur Kate (Mackenzie Davis), une jeune femme qui a élu domicile dans le terrifiant Bly Manor pour s’occuper de deux enfants dont les parents sont récemment décédés dans un accident tragique, Miles (Finn Wolfhard) et Flora ( Brooklynn Prince). Il semble tout au long du film que Bly Manor est hanté par diverses entités, et la conclusion initiale du film voit Kate s’échapper du manoir en vie et avec à la fois Miles et Flora. Mais le film remonte ensuite un peu dans le temps pour faire un gros gâchis non seulement de cette finition, mais de tout le film.

Il est suggéré que Kate a hérité de la maladie mentale de sa mère et a imaginé la plupart sinon la totalité des événements du film, mais il est incroyablement difficile de savoir ce qui était réel, ce qui ne l’était pas et ce que le film essayait même de dire. C’est l’une de ces fins qui ternit tout le voyage et fait que le tout se sent comme une perte de temps, ce qui est vraiment décevant car tout ce qui précède se rapproche à peine du territoire «F». Hélas, avec une fin aussi décevante que The Turning, il n’est pas surprenant que le public soit moins que ravi.

Pour en savoir plus, lire la critique du film par Meagan.

En parlant avec Collider cette semaine, la réalisatrice Floria Sigismondi explique le processus de réflexion derrière la non-fin qui a abouti à de si mauvaises critiques pour The Turning.

“Oui, c’est très ambigu [movie] – il [comes down to] retrouver l’essence de la scène, la sensation… Je voulais que les gens vivent le film différemment de ce qu’ils vivraient dans un autre film», A déclaré Sigismondi sur le site. “Où vous en faites l’expérience plus sur un plan interne [level]. “Qu’est-ce que je viens de vivre?” Plutôt que “Oh, vous pouvez articuler l’histoire en une phrase”. “

Elle précise: «Je ne voulais pas nourrir le public. J’espérais que les gens pourraient retirer différentes choses du film. Générer le dialogue est ce qui m’excite. Quand je vais voir un film, et j’ai quelque chose à dire ou une question, ou cela ouvre quelque chose de nouveau en moi … c’est ce qui m’excite au cinéma, plutôt que d’être nourri à la cuillère avec un joli petit arc à la fin. “

Alors, que signifie la fin, demandez-vous? Sigismondi explique: «C’est l’idée thématique d’être enfermé dans ce traumatisme que vous traitez… Mais je ne veux pas en dire trop. La fin [of The Turning] est différent du livre – parce que je voulais [the film] être différent et surprenant. Je voulais racheter Kate et raconter une histoire plus émotionnelle. »

Le cinéaste taquine également que “Il y a une autre version d’une fin” que nous verrons probablement sur la vidéo personnelle, ce qui, espérons-le, apportera un peu plus de clarté à l’histoire du film.