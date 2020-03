La réalisatrice Patty Jenkins partage sa chose préférée à propos de Wonder Woman

La réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins a révélé son truc préféré à propos de la princesse amazonienne.

Bien que poussé au mois d’août en raison de l’épidémie de coronavirus, Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins est sans doute le film le plus attendu de l’année. Gal Gadot a fait ses débuts en tant que personnage emblématique de Batman v Superman en 2016, et a ensuite reçu son propre film d’origine solo dans Wonder Woman en 2017. Le film solo a été un succès critique et commercial, la direction de Patty Jenkins ayant été distinguée pour avoir mis en évidence l’empathie et la compassion du personnage principal.

Maintenant, avec Wonder Woman 1984 qui sortira en salles plus tard cette année, le réalisateur a discuté de son truc préféré au sujet du personnage emblématique étant sa nature empathique dans une récente interview avec Vanity Fair.

“C’est ce que je préfère chez elle, l’héroïsme consiste à garder intacts votre amour et votre compassion pendant que vous essayez de changer le monde. J’adore ça à propos de Wonder Woman et c’était l’une des choses que je me sentais le plus passionné par le maintien, car c’était quelque chose que j’aimais chez elle en grandissant. Elle était une inspiration et aucune partie d’elle ne m’a fait sentir que je ne pouvais pas être aussi une femme, et aussi une mère, et aussi une femme ou une petite amie ou un partenaire. C’est une héroïne au corps entier qui représente la bonté, mais aussi l’amour, la compassion et la gentillesse. C’est là que c’était le plus difficile – le monde ne pensant pas qu’un super-héros féminin pouvait être puissant. »

L’un des plus grands éloges de Wonder Woman était que le personnage de Gal Gadot était radicalement empathique et vulnérable émotionnellement et ouvert. Patty Jenkins conservant ces caractéristiques fondamentales est ce qui a rendu le rendu cinématographique du personnage si populaire. Il est également très intéressant de voir comment Patty Jenkins mentionne qu’elle aime le personnage depuis qu’elle est enfant parce que, après tout, Wonder Woman a toujours été une lueur d’espoir.

La passion que Patty Jenkins dégage pour le personnage est assez réconfortante. Son amour pour le personnage est très nécessaire en ces temps difficiles, surtout quand on sait que la date de sortie du film a été repoussée. Initialement prévu pour frapper les multiplexes en juin, Wonder Woman 1984 a décalé sa date de sortie en août en raison de l’épidémie de coronavirus.

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 14 août 2020.

