La récente photo mère-fille de Kylie Jenner avec Stormi est la meilleure chose que vous verrez aujourd’hui

Kylie Jenner est une maman pratique. Malgré sa carrière massive, la fondatrice de Kylie Cosmetics trouve toujours autant de temps qu’elle peut passer avec sa fille, Stormi. Jenner et Stormi sont deux petits pois dans une cosse, et elle aime montrer sa petite fille. Bien que Jenner et le père de Stormi, Travis Scott, ne soient plus ensemble, les deux semblent bien co-parent. Et la récente photo mère-fille de Jenner montre le lien étroit qu’elle et Stormi ont.

Kylie Jenner avec sa fille, Stormi | Images Pierre Suu / GC

Kylie Jenner et Travis Scott se séparent en octobre

Lorsque Jenner et Scott ont commencé à traîner en 2017, personne n’aurait pu deviner qu’ils entreraient dans une relation aussi sérieuse. Moins d’un an après avoir commencé à sortir ensemble, ils ont accueilli leur fille ensemble. Stormi est rapidement devenu la lumière de leur vie, et il semblait que Jenner et Scott étaient invincibles. Mais ils ont choqué les fans en octobre 2019 lorsqu’ils ont annoncé leur scission. Certains fans avaient manifesté leur inquiétude pour la relation du couple au cours de l’été, mais cela semblait difficile à croire. Jenner et Scott sont depuis restés en très bons termes.

Jenner aime publier Stormi sur les réseaux sociaux

Jenner est sans doute la reine des médias sociaux. Elle est le membre le plus suivi de sa famille et elle aime montrer sa vie luxueuse. Jenner publie souvent des photos de tenues, d’accessoires et de voitures chères, mais il y a autre chose dont les fans ne peuvent pas se lasser: sa fille. Jenner aime publier des photos et des vidéos hilarantes de Stormi pour les fans, et elle a récemment changé sa photo de profil Instagram en une photo de Stormi portant des lunettes de soleil (plus d’informations à ce sujet dans une minute). Bien que Jenner ait une carrière extrêmement occupée, elle est clairement une mère très dévouée.

La photo récente de Jenner avec Stormi est hilarante

Jenner a récemment publié une photo d’elle et de Stormi sur son histoire Instagram, et c’était de l’or pur. Les deux se préparaient pour une journée ensemble (peut-être pour la deuxième fête d’anniversaire de Chicago West), et Jenner a posté une photo d’eux devant son garage. Ils portaient tous les deux des lunettes de soleil à bascule et Stormi avait l’air totalement féroce. “Ne me parlez plus jamais à moi ou à ma fille”, a expliqué Jenner en légende de la photo. Stormi tenait également un mini sac Louis Vuitton, ce qui n’a fait que rendre la photo encore meilleure. Jenner a ensuite recadré la même photo et utilisé le visage de Stormi comme sa nouvelle photo de profil Instagram.

Photo de la mère et de la fille de Kylie Jenner et Stormi | Kylie Jenner via Instagram

Jenner semble se concentrer sur elle-même et sa fille en ce moment

Il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs de rencontres commencent une fois

Jenner et Scott ont rompu. Bien qu’il y ait eu diverses histoires sur Jenner

passer du temps avec d’autres personnes (c’est-à-dire Drake), il semble que son objectif principal

est elle-même et sa fille. Jenner récemment

a vendu 51% de sa marque, Kylie Cosmetics, avec l’intention de la transformer

dans une puissance cosmétique mondiale encore plus grande. Et elle publie beaucoup

des photos et des vidéos de son temps de liaison avec Stormi, ce qui montre qu’elle est toujours

entièrement dédié à être une maman à temps plein. Nous enracinons cela incroyablement

adorable amitié mère-fille.