La réception de mariage de la princesse Beatrice au palais de Buckingham annulée en raison de la pandémie de coronavirus, mais la cérémonie aura-t-elle toujours lieu?

Les rassemblements et les événements dans le monde ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et maintenant la famille royale a annoncé que l’une des plus grandes affaires à venir pour leur famille n’aurait pas lieu.

Le prince Andrew et Sarah, la fille aînée de la duchesse d’York, la princesse Beatrice, devaient épouser son fiancé, Edoardo Mapelli Mozzi, le 29 mai, mais leur réception prévue au palais de Buckingham n’aura pas lieu maintenant. Lisez la suite pour savoir ce que le palais a révélé dans sa déclaration à ce sujet et ce que cela signifie pour la cérémonie de mariage du couple.

Préoccupations de la reine Elizabeth II, du prince Philip et de ceux qui voyagent

En février, il a été annoncé que la cérémonie de mariage de Béatrice et Mozzi aurait lieu à The Chapel Royal, St. James’s Palace à Londres et serait suivie d’une réception privée, donnée par la reine Elizabeth, dans les jardins de Buckingham Palace. Cependant, au milieu d’une pandémie mondiale, ces plans ont changé.

Après cette annonce, des spéculations ont tourné autour de la question de savoir si le grand-père de Béatrice, âgé de 98 ans, le prince Philip, qui vit à plus de 160 kilomètres de Londres et voyageait rarement, y assisterait. Des sources proches du duc ont d’abord déclaré qu’il le ferait aussi longtemps que sa santé le lui permettrait, mais ces circonstances sont différentes maintenant et à son âge, ni lui ni sa femme ne peuvent risquer d’assister à de tels rassemblements.

Selon certaines informations, l’intégralité du journal de la reine pendant l’été pourrait même être anéantie.

Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les restrictions de voyage et certains membres de la famille de Mozzi qui sont originaires de la région de Lombardie, dans le nord de l’Italie. Le pays a le plus de cas en dehors de la Chine et reste en lock-out.

Déclaration du palais

Finalement, la décision a été prise d’annuler la réception et le palais a publié la déclaration suivante:

La princesse Beatrice et M. Mapelli Mozzi ont très hâte de se marier, mais sont également conscients de la nécessité d’éviter de prendre des risques inutiles dans les circonstances actuelles. Conformément aux conseils du gouvernement pour le Royaume-Uni et au-delà, le couple revoit ses dispositions pour le 29 mai. Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes. Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du palais de Buckingham n’aura pas lieu.

Qu’en est-il de la cérémonie de mariage?

Comme pour le moment, les plans de la cérémonie de mariage du couple à La Chapelle Royale, le Palais Saint-James sont en suspens et la situation sera surveillée pour déterminer si l’événement sera reporté.

“Le couple examinera attentivement les conseils du gouvernement avant de décider si un mariage privé pourrait avoir lieu entre un petit groupe de famille et d’amis”, a déclaré un porte-parole du palais.

Selon The Guardian, il y a eu plus de 2600 cas confirmés de COVID-19 et plus de 100 décès au Royaume-Uni.

