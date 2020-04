La recherche Google peut désormais aider les fans de streaming TV à décider quoi regarder ensuite – .

Nous diffusons tous plus que jamais de la télévision et des films en streaming, grâce aux quarantaines de coronavirus qui signifient que tout le monde reste à la maison et se cache là-bas autant que possible alors que le virus continue de se propager à l’extérieur.

La recherche Google a lancé un outil, annoncé mercredi, qui permet aux fans de télévision et de cinéma en streaming de créer une liste de surveillance pour suivre les émissions en direct et qui les intéressent – en plus d’offrir des données qui peuvent aider ces utilisateurs à savoir quoi regarder ensuite. des streamers comme Netflix, Amazon et Disney +, entre autres.

Pour ceux qui sont devenus assez dépendants des services Google – qui incluent les meilleurs produits de recherche, de messagerie et de cartes, parmi d’autres offres du géant de la recherche – Google vient d’ajouter un outil supplémentaire pour rendre ses services encore plus indispensables à des loyalistes comme moi. En particulier, ceux d’entre nous qui gardent une liste de surveillance continue et empilée d’émissions et de films à diffuser, que nos longues quarantaines de coronavirus n’ont fait qu’allonger.

Si vous êtes comme moi, gardez une trace de toutes vos émissions préférées sur tous les services de streaming auxquels vous êtes inscrit, et sans parler de toutes les émissions que vous n’avez pas encore regardées mais qui sont suffisamment intriguées pour vouloir regarder – c’est presque un emploi à plein temps, on dirait. Ajoutez à cela le taux de désabonnement constant que tous les services éprouvent d’un mois à l’autre, avec des émissions et des films constamment allumés et éteints, et c’est une tâche presque impossible à moins que vous n’ayez une quantité ridicule de temps et d’énergie à consacrer à il. Je suis définitivement dans cette catégorie, et même si cela ne me dérange pas de passer beaucoup de temps à suivre les émissions que j’aime le plus, je suis heureux de savoir que Google a construit un tracker TV et film à l’intérieur de la recherche Google. cela rend cette tâche beaucoup plus facile.

Google a annoncé mercredi sa nouvelle fonctionnalité Watchlist dans le cadre d’une annonce plus large sur les nouvelles fonctionnalités de divertissement et d’actualités destinées à nous donner un peu plus de confort dans le paysage médiatique actuel basé sur les coronavirus. “Vous pouvez déjà trouver des recommandations pour la télévision et les films dans la recherche”, explique l’annonce de Google, “et aujourd’hui nous ajoutons un nouvel onglet Liste de surveillance sur mobile, afin que vous puissiez garder une trace de ce que vous allez regarder ensuite.”

Voici comment cela fonctionne: commencez par une recherche Google pour mobile sur “ce qu’il faut regarder”.

Vous devriez voir deux choix ensuite – “Explorer” et “Liste de surveillance”. Appuyez sur ce dernier (assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google, bien sûr), puis vous pouvez commencer à ajouter des films et des émissions à une liste principale. Dans la section «Explorer», vous serez présenté avec une sélection massive de contenu à travers tous les grands services de streaming, et vous pouvez en savoir plus sur toutes ces options, y compris où les regarder – et, avec un simple toucher, vous pouvez également ajoutez ces émissions et films à votre liste de surveillance en cours d’exécution.

Voici ce que vous voyez, par exemple, lorsque vous effectuez une recherche Google sur «que regarder», puis appuyez sur la vignette de la série docu Tiger King sur Netflix:

Source de l’image: Google

La boîte d’informations qui apparaît vous montre des détails, y compris où vous pouvez regarder le programme, un ruban sur lequel vous pouvez cliquer pour ajouter l’émission à votre liste de surveillance, examiner les données de Google, IMDb, Rotten Tomatoes, etc.

Cette fonctionnalité Watchlist est maintenant en ligne et accessible via des appareils mobiles – et, comme nous l’avons dit, était l’une des nombreuses mises à jour connexes que Google a dévoilées aujourd’hui. Un autre: pour ceux d’entre vous qui ont Android TV, vous verrez maintenant trois nouvelles lignes de YouTube sur votre écran d’accueil. Ils incluent –

Actualités du covid19, qui propose les dernières nouvelles et mises à jour des éditeurs et des autorités sanitaires locales

Restez à la maison #AvecMoi, qui met en lumière des vidéos qui vous invitent à cuisiner, à écouter de la musique en direct et à vous entraîner

et Films gratuits de YouTube, qui présente des films que vous pouvez regarder gratuitement avec des publicités.

Source de l’image: imageBROKER / Shutterstock

