La recherche révèle que Danny Trejo a dépassé Christopher Lee comme l’acteur le plus tué à Hollywood

Danny Trejo, dans les seuls films de Machete, a tué beaucoup de gens à l’écran, mais vous êtes-vous déjà demandé combien de fois les personnages de Trejo ont été tués à l’écran?

Eh bien, les gens de Buzz Bingo ont juste fait des recherches, croqué des chiffres et préparé une infographie fascinante sur la mortalité cinématographique qui révèle quelque chose d’assez sauvage.

Danny Trejo a été tué à l’écran plus de fois que tout autre acteur de l’histoire, Buzz Bingo dit que leurs recherches l’ont indiqué, dépassant Christopher Lee pour ce record!

Encore une fois, nous n’avons pas vraiment calculé les chiffres nous-mêmes, il est important de le noter, mais Buzz Bingo nous dit que Trejo a jusqu’à présent été tué à l’écran 65 fois au total.

“Nous avons compté les morts au cinéma des meilleurs acteurs du monde utilisant IMDb et Cinemorgue”, nous dit le site. Christopher Lee n’est pas très loin derrière Trejo avec 60 morts à l’écran, et le top 10 comprend également Lance Henriksen (51), Vincent Price (41), Dennis Hopper (41), Boris Karloff (41), John Hurt (39 ), Bela Lugosi (36), Tom Sizemore (36) et Eric Roberts (35).

Les nombreux décès de Danny Trejo à l’écran peuvent être trouvés dans des films tels que Death Wish IV, Desperado, From Dusk Till Dawn, Anaconda, Halloween (2007), Zombie Hunter et 3 from Hell.

Trejo est également décédé dans The Hidden, Bulletproof, Heat, Con Air, The Replacement Killers, Reindeer Games, xXx, Predators, Haunted High, The Book of Life et 3-Headed Shark Attack.

L’infographie de Buzz Bingo révèle également quels acteurs sont les plus susceptibles de mourir et quelles années ont été les plus meurtrières à Hollywood. Assurez-vous donc de vous rendre là-bas pour les résultats complets.

Vous pouvez regarder un échantillon des décès de Danny Trejo à l’écran ci-dessous….