La refonte du Seigneur des Anneaux: l’acteur de Game Of Thrones rejoint la série Amazon

HISTOIRES CONNEXES

Un autre Stark est sur le point de mettre le pied sur la Terre du Milieu. Robert Aramayo, qui est apparu dans quatre épisodes de Game of Thrones en tant que jeune version de Ned Stark, rejoint le casting de la prochaine série d’Amazon Lord of the Rings, rapporte notre site frère Deadline.

Aramayo dirigera le drame fantastique en tant que jeune héros nommé Beldor, un rôle précédemment attribué à Will Poulter de Maze Runner; des conflits d’horaire ont contraint l’acteur à quitter le projet en décembre.

Peu de détails sur l’intrigue sont disponibles sur la série Lord of the Rings d’Amazon, qui a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Bien qu’aucun casting n’ait été officiellement confirmé, voici ce qui a été rapporté: Joseph Mawle (Benjen Stark de Game of Thrones) jouera un méchant nommé Oren, tandis que Morfydd Clark (His Dark Materials) jouera une version plus jeune de Galadriel, un elfe joué par Cate Blanchett dans les films originaux du Seigneur des Anneaux.

On ne sait pas si des acteurs des films reviendront pour la série – même juste pour un caméo – mais lorsqu’on lui a demandé de reprendre le rôle de Gandalf, Sir Ian McKellen a répondu: «On ne m’a pas demandé. Mais est-ce que vous suggérez que quelqu’un d’autre va le jouer? “Il a également noté qu’à 78 ans, il n’est certainement pas trop vieux pour jouer à nouveau le personnage de 7 000 ans.

Les scénaristes de Star Trek JD Payne et Patrick McKay développent l’histoire aux côtés de l’écrivain Thrones Bryan Cogman, tandis que le réalisateur de Jurassic Park: Fallen Kingdom J.A. Bayona se mettra derrière la caméra pour les deux premiers épisodes. Une date de première n’est pas encore connue.

Allez-vous vous aventurer sur la Terre du Milieu en passant par Amazon? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur la série du Seigneur des Anneaux ci-dessous.