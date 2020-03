La reine de l’horreur Lin Shaye parle de la rancune

Interview CS: la reine de l’horreur Lin Shaye parle de The Grudge

ComingSoon.net a eu la chance de parler avec La rancune l’actrice Lin Shaye (Insidieux, Ouija: origine du mal, Freddy) sur la nouvelle version du conte terrifiant du producteur Sam Raimi. Consultez l’interview ci-dessous et cliquez ici pour acheter La rancune maintenant!

La rancune se concentre sur une maison maudite par un fantôme vengeur qui condamne ceux qui y entrent avec une mort violente. Le film est un redémarrage du film de 2004 La rancune, qui est lui-même un remake américain du film japonais de 2002 Ju-On: la rancune. Il met en vedette John Cho (Recherche), Lin Shaye (Insidieux franchise de cinéma), Demian Bichir (La nonne) et Andrea Riseborough (Waco). Le cinéaste Sam Raimi, qui a produit les deux premiers épisodes des versions américaines de la trilogie d’horreur, produit aux côtés de Rob Tapert pour Ghost House. Le film a été co-écrit par Pesce et Jeff Buhler.

les Japonais Ju-On franchise est actuellement à neuf longs métrages, y compris un film «contre» avec L’anneau. La version américaine originale de 2004 La rancune vedette Sarah Michelle Gellar en tant qu’étudiante d’échange qui déménage à Tokyo et se retrouve tourmentée par les esprits des morts. Gellar est revenu pour une suite de 2006, mais pas pour le troisième film, qui est allé directement à la vidéo domestique.

Nathan Kahane et Erin Westerman ont produit pour Good Universe aux côtés de Schuyler Weiss, Roy Lee et Doug Davison.

ComingSoon.net: C’est un honneur de parler à quelqu’un avec un héritage hollywoodien aussi renommé que vous. Nous apprécions vraiment que vous nous contactiez et preniez le temps de nous parler aujourd’hui.

Lin Shaye: Je vous remercie. J’apprécie que vous vouliez entendre tout ce que j’ai à dire. Crois moi. La plupart des gens ne veulent pas écouter. Quoi qu’il en soit, rien n’est sur la table. Quoi que vous demandiez, je suis heureux d’essayer de répondre.

CS: D’accord, c’est super. Parlons de la rancune. Vous avez joué dans de nombreux films d’horreur au fil des ans. Quelle est selon vous la différence entre le film d’horreur moderne et un film comme The Grudge?

Shaye: Vous savez, la peur est la peur et ils essaient de faire réfléchir les gens, de faire peur aux gens, ce qui est un peu l’objectif des films d’horreur, pas entièrement parce que, espérons-le, il s’agit d’une histoire et juste de raconter une bonne histoire. Je pense que nous sommes devenus un peu plus immunisés contre les choses avec le temps. Différentes choses font peur, peut-être maintenant que ne l’étaient. Il y a plus dans l’assiette qui fait peur. Et je sais quand Nick a fait The Grudge, et cela faisait peut-être partie du «problème» que certaines personnes avaient avec le film, parce que Nick ne voulait pas faire un remake de Ju-on. Ju-on est un film parfait en soi, c’est presque comme regarder du kabuki, à mon avis. Et ce sur quoi Nick a essayé de se concentrer, c’est ce qui fait peur aujourd’hui.

Et donc, son histoire, même si elle remplit beaucoup d’éléments de la rancune originale en termes de format, qu’il y ait une maison, qu’il y ait ces trois personnes qui sont des fantômes qui vont habiter les autres, il l’a vraiment fait environ trois femmes. En parlant du mouvement des femmes ou quoi que ce soit, ce sont trois générations de femmes. Faith, mon personnage étant le plus âgé, et Andrea [Riseborough] être détective de carrière sans homme dans sa vie et le personnage de Betty Gilpin étant une jeune femme enceinte qui avait une décision à prendre concernant son bébé à naître. Donc, ce sont des problèmes vraiment très graves qu’il a soulevés et avec des éléments de peur qui sont, je pense, beaucoup plus profonds que juste quelqu’un qui se fait huer dans la nuit pour vous. C’est amusant pour un public d’être secoué, pour ce genre de peur. Et il les a mis là-dedans. Mais je ressens ce qui me fait vraiment peur à propos de The Grudge, qui est différent des anciennes versions, c’est à ce sujet. C’est environ trois femmes qui souffrent, au fond, et qui sont vulnérables à l’infection. Et donc, je pense que c’est devenu un peu plus, pas tout à fait aussi viscéral, et un peu plus psychologique qu’auparavant. Et je suis très fier du film pour cette raison aussi, que Nick a relevé ce défi.

CS: Cela ajoute certainement une dimension plus réaliste, car votre personnage, Faith Matheson, a la démence dans le film.

Shaye: Correct.

CS: C’est un élément unique que vous pourriez indiquer comme une raison pour laquelle ils voient ces fantômes. Est-ce que c’est l’un des éléments qui vous a vraiment attiré dans le film?

Shaye: Eh bien, il y a en fait une scène qui va être sur le Blu-ray, je pense que ça va être sur la version étendue. Ils le publient avec tous ces différents formats. Je ne me souviens même pas de tous les noms différents, mais [the scene] n’était pas dans le film original. J’ai demandé à Nick à ce sujet parce que je pensais que c’était très important. Et la scène était celle-ci, qui répond à ce que vous demandez. Cela montre moi et Frankie Faison, mon mari et moi un jour où ma démence est calme, car souvent avec la démence et la maladie d’Alzheimer, les gens ont des jours très lucides ou des moments très lucides, où ils se souviennent et ils semblent très normaux pendant quelques minutes .

Et c’était un de ces jours, et ça me montre, moi et mon mari sur le canapé, mes cheveux sont tirés en arrière. Il met du vernis à ongles sur moi, c’était mon idée. J’ai dit, peut-être quand j’étais plus jeune, quand nous étions mariés, il était mon esthéticienne, vous savez, il me coiffait. Parce qu’il y a des hommes et des femmes qui ont ce genre de relation avec leur mari, qui aiment les habiller un peu. Et c’est une belle scène car il s’agissait aussi de nous rappeler une journée à la campagne au bord du lac que nous avions partagée ensemble. Et il y a ce beau petit monologue ou souvenir d’un oiseau qui était entré dans la maison. Et le personnage de Frankie, mon mari, a dû essayer de faire sortir l’oiseau. Alors il s’est habillé et il a attrapé un chapeau de cowboy et un imperméable et il a essayé de ne pas blesser l’oiseau et de le sortir par la porte.

Et donc, c’est un souvenir très affectueux de la normalité. Et donc, je pensais que c’était important parce que lorsque vous rencontrez Faith dans le film tel qu’il est, elle est déjà partie. Tu ne sais rien de son autre vie. Et pour s’y préparer, il y a un poste vacant que nous possédons tous, où vous vous déplacez, je ne sais même pas vraiment comment le décrire. Vous vous déplacez dans presque une autre dimension. Et je veux dire, vous pouvez en quelque sorte le ressentir lorsque vous vous videz à l’intérieur. Et nous pouvons tous trouver cet endroit, car nous l’avons tous. Et c’était ce que je cherchais, c’était ces moments d’arrivée pour que la vision, visuellement, tu regardes, mais tu ne vois rien.

CS: Intéressant.

Shaye: Et je sentais que cela fonctionnait assez bien. Je veux dire, quand j’ai vu le film, j’étais satisfait de la représentation que j’ai pu fournir à ce que cela pourrait être. C’est un endroit effrayant parce que vous tirez et sortez en même temps, et pourtant vous ne voyez rien de l’extérieur. Tout ce que vous voyez est votre mémoire ou votre pensée.

CS: Cela ajoute une autre couche d’horreur au film, car non seulement vous vous occupez des éléments de démence, mais aussi des éléments surnaturels.

Shaye: Exactement. Vous savez, je suis dans le nouveau Penny Dreadful, qui va être diffusé le 26 avril sur Showtime et c’est une histoire extraordinaire. La raison pour laquelle je le mentionne est qu’il intègre également le surnaturel avec la véritable horreur de la réalité. Et vous savez, qui sait ce qui est réel? C’est très déroutant. Je suis devenu plus confus avec l’âge que je suis devenu parce qu’il y a vraiment tous ces vieux philosophes que vous lisez en neuvième année, comme Descartes, qui ont parlé de ce qui est réel et de ce qui est. Et ça m’intéresse. Tout cela semble très, très onirique, et je pense que cela vient avec le vieillissement, parce que je veux dire, c’est vraiment fascinant. Et j’ai vieilli, et j’en parlais juste aujourd’hui avec une autre femme. Je suis fatigué d’essayer de prétendre que non. Je veux dire, parce que vous apprenez quelque chose à ce sujet, à propos de ces différentes dimensions, en quelque sorte intuitivement, en vieillissant.

Je trouve toutes ces questions sur la peur et sur la réalité, je veux dire, elles sont toutes très amorphes. Il n’y a vraiment pas de vraie réponse. Je pense que vous espérez que votre vie vous en révèle des parties. Vous savez, j’ai cet espoir que lorsque vous mourrez enfin, j’espère qu’il y en a – Steve Jobs en a un peu parlé. Et puis, ils ont dit quand il est réellement décédé, il est allé, “Whoa, whoa!” Et je veux dire, ce sera vraiment, pardonnez l’expression, je veux dire vraiment merdique si nous n’arrivons pas à connaître une sorte de réponse au tout dernier moment de la conscience. Donc, faire des films et essayer de stimuler ces pensées chez les gens, je pense que pour moi en tant qu’actrice, c’est vraiment ce que j’aime faire et ce que je veux faire. Et cela ne signifie pas que tout doit être sérieux. La comédie est aussi assez provocante. Mais je ne sais pas où – je pense avoir trop répondu à votre question.

CS: Non, je pense que c’est super. Vous me donnez beaucoup de très bon matériel ici. C’est l’une des questions que j’allais poser, car vous avez été dans beaucoup de comédies ainsi que dans beaucoup de films d’horreur. Laquelle préféreriez-vous si vous aviez le choix? Évidemment, il y a une différence dans la fabrication de chacun, mais y a-t-il des similitudes?

Shaye: Droite. Le ton sur le plateau est généralement très différent. Quand vous faites quelque chose, bien que, quand nous avons fait The Grudge, croyez-moi, il y avait beaucoup de rires. Mais l’essentiel de ce que vous faites a un fondement très triste et sérieux, que nous devons honorer et vous ne pouvez pas être idiot avant de vous lancer – du moins je ne peux pas. Je veux dire, je me prépare pour une scène, je me prépare. Je dois me placer mentalement et physiquement aussi près de l’endroit où je veux commencer l’histoire que je peux quand je suis dans une scène. Mais la comédie n’est pas facile, mais c’est totalement amusant. Je viens de faire une chose l’autre soir. Les frères Farrelly ont été honorés pour leur inclusion de personnes handicapées dans leurs films, ce qui est vrai. Et c’est juste eux. Dès le début, ils ont des amis en fauteuil roulant, de très bons amis. Quelque chose à propos de Mary et de Kingpin ont tous deux cet acteur, j’oublie maintenant son nom, qui est décédé depuis. Mais ils étaient irrévérencieux quant à leur méchanceté. Je veux dire, ce ne sont que des gens.

Et donc, faire de la comédie, c’est en quelque sorte un aspect de la même chose, en quelque sorte. Est-ce que je préfère l’un à l’autre? En fait, je viens d’auditionner pour une comédie aujourd’hui, ce qui était assez intéressant parce que l’énergie dans la pièce est bien sûr complètement différente lorsque vous entrez. Et il n’y a plus vraiment de vraies personnes dans la pièce. Si vous allez à l’audition, c’est vous et le directeur de casting et un magnétophone et je déteste, et je veux dire, une configuration vidéo. Je déteste ça. Je ne veux pas faire ça. Ils ne font rien pour moi. Ce ne sont pas des emplois que vous finissez par obtenir. J’ai besoin de parler aux personnes impliquées. Et aujourd’hui, j’ai eu cette opportunité. C’était l’une des rares fois. C’était pour une comédie. Et c’était une salle pleine de peut-être 10 personnes, je veux dire, des producteurs et des écrivains. Et nous nous sommes tellement amusés. Cela ajoute une toute autre dimension au processus stressant d’essayer d’obtenir un emploi, ce qui est toujours horrible. C’est beaucoup plus amusant de se voir offrir un rôle. Et si on vous le propose, que ce soit un drame ou une comédie, je pense que la tonalité doit un peu se maintenir dans ce que vous racontez l’histoire. Je ne préfère pas l’un à l’autre. Je pense qu’ils ont tous deux une grande valeur, tant que vous racontez une histoire précieuse.

CS: Vous avez été qualifiée de reine de l’horreur. Le surnom dirige-t-il jamais votre prise de décision dans n’importe quelle direction, comme si vous aviez une réputation à la hauteur?

Shaye: Je ne prends aucune décision sur cette base. Je dois dire. Je prends des décisions parfois basées sur l’uniformité de quelque chose. En d’autres termes, si c’est une histoire que j’ai déjà racontée, un personnage sur lequel j’ai déjà un peu enquêté, à moins qu’ils ne me paient vraiment beaucoup d’argent, je veux dire, je ne le ferai pas. Il n’y a aucune raison pour que j’y aille. Mes décisions sont généralement prises uniquement en fonction de l’histoire, du personnage et des personnes avec lesquelles je travaillerai. Je veux dire, ce sont des facteurs clés pour moi. Je suis toujours – écoutez, pour être apprécié, j’apprécie d’être apprécié plus que vous ne l’imaginez. Je suis toujours choqué que les gens sachent qui je suis. Je veux dire, parce que quoi, quoi? Attendez. Je veux dire quoi? Les gens vont, hé, comment ça va? Et je leur donne la réponse: “Eh bien, je suis génial. Comment allez vous?” Et puis ils disent: “Oh je t’aimais.” Et c’est extrêmement joyeux et épanouissant pour moi. Ça l’est vraiment. Je me sens comme l’un des acteurs les plus chanceux de la planète. J’ai une merveilleuse base de fans de gens vraiment aimants. La communauté de l’horreur est spectaculaire. Ils sont fidèles et ils sont effusifs et ils sont drôles et ils sont irrévérencieux et ce sont toutes les choses que j’ai l’impression d’être et que j’aime.

Et en même temps, les gens qui ont vu ma comédie, je veux dire, c’est fou le nombre de personnes de Kingpin et Something About Mary et Detroit Rock City. Ce sont vraiment les trois plus grandes comédies dans lesquelles j’ai eu de vrais rôles, dans lesquelles j’étais dans les premiers frères Farrelly puis Dumb and Dumber et Mary and Kingpin. Mais je ne préfère pas vraiment l’un à l’autre. Je ne fais pas de choix sur cette base. J’adore travailler. Je le prends très au sérieux. Je travaille vraiment dur. Je suis toujours terrifiée, et c’est la vérité. J’étais tellement nerveux ce matin pour cette audition, je me suis dit, qu’est-ce qui m’arrive? Je veux dire que je ne fais que cela depuis 49 ans. Vous pensez peut-être qu’il serait temps d’aimer, de ne pas être si nerveux. Mais ce n’était pas le cas. Je marche dans cette pièce et c’est comme la première fois que je marche dans une pièce.

Et je vous en suis reconnaissant. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je ne serai jamais ho hum, jamais, par rien.

CS: Ce fut un véritable honneur. J’apprécie vraiment que vous parliez avec moi. Je suis ravi de vous voir dans Penny Dreadful. Ce sera amusant.

Shaye: Oh, c’est vraiment génial. J’ai un merveilleux caractère. C’est juste récurrent, donc je suis dans six des 10 épisodes, mais il n’y a personne comme elle dans la série, et c’est ce qui est excitant pour moi. Il n’y a personne du tout comme elle dans tout le spectacle. Nathan Lane, oh mon Dieu. C’est une toute autre conversation. L’un des acteurs et interprètes les plus extraordinaires avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.