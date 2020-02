La reine Elizabeth a jugé une fois l’éthique de travail de Kate Middleton «inacceptable» et avait de «graves préoccupations»

La reine Elizabeth et Kate Middleton pourraient avoir une relation extrêmement étroite ces jours-ci, mais la reine aurait eu de sérieuses réserves à propos de la duchesse avant que Kate épouse le prince William en 2011. Il s’avère que la reine Elizabeth n’était pas satisfaite de l’éthique de travail de Kate.

La reine Elizabeth et Kate Middleton | Phil Noble / WPA Pool / .

Le prince William a attendu des années avant de proposer à Kate

William et Kate se sont rencontrés pour la première fois à l’université. le

deux ont fréquenté l’Université de St. Andrews et se sont rencontrés grâce à des amis communs

au début des années 2000. Au début, il n’y avait rien de romantique entre eux, car ils

auraient tous deux fréquenté d’autres personnes lors de leur introduction. Mais

finalement, Kate a attrapé

L’œil de William d’une manière nouvelle.

Kate a participé à un défilé de mode pour son école, et la rumeur veut que William était assis au premier rang. Quand il la vit, son opinion sur elle changea instantanément, passant de l’amitié à quelque chose de plus. Les deux hommes ont officiellement commencé à se fréquenter en 2004 et ont terminé leurs études collégiales en 2005, mais il faudra encore six ans pour se marier.

Prince William et Kate Middleton | John Stillwell / WPA Pool / .

La reine serait à l’origine du retard de William dans le mariage

Au fil du temps, les gens ont commencé à se demander pourquoi William était

retarder le mariage avec Kate. Il a rompu avec la duchesse en 2007, bien que

Selon certaines sources, il regrettait cette décision et il n’a pas fallu longtemps aux deux

se remettre ensemble. Mais au cours des prochaines années, les gens ont commencé à appeler Kate

«Waity Katie» parce que William semblait traîner les pieds.

Les gens se demandaient souvent pourquoi William avait retardé la proposition, mais il s’est avéré que la reine Elizabeth était peut-être derrière. Selon l’expert royal Katie Nicholl, la reine a été troublée par le manque d’éthique de travail de Kate. Kate n’aurait apparemment pas occupé un vrai travail après l’université, et la reine a dit à William que c’était “inacceptable”. Nicholl a rapporté que la reine “avait de graves inquiétudes et pensait que Kate devait avoir un emploi et une identité à part entière avant l’annonce d’un engagement”.

Ces jours-ci, Kate a plus que fait ses preuves auprès de la famille royale

Finalement, William a eu la bénédiction de la reine de proposer de

Kate et les deux se sont mariés en 2011 devant des millions de personnes. Et avec le temps, Kate

a complètement prouvé ses capacités de royale. Ces jours-ci, elle et la reine ont

une relation extrêmement étroite, et le public l’aimait dès le moment où elle

marié dans la famille.

Kate est très dévouée à son travail de duchesse, et ça se voit. Elle lance constamment de nouvelles initiatives pour mieux se connecter avec les gens, et la reine semble vraiment heureuse de sa performance en tant que royale.

Le public ne peut pas attendre que la duchesse devienne reine

Kate, techniquement, ne sera jamais «reine». Mais elle sera

reine consort une fois que William prend le trône, et les gens

ne peut déjà pas arrêter d’en parler. Le public adore Kate, et elle a

l’une des notes d’approbation les plus élevées de tous les royaux. Bien que ce soit un moment

avant qu’elle n’entre réellement dans le rôle, le public est constamment étonné de

comment elle continue d’élargir son rôle.

Lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille, William

et Kate s’est intensifiée pour assumer des fonctions plus royales. Et jusqu’à présent, Kate fait

avec facilité.