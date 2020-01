La reine Elizabeth a laissé entendre tranquillement qu’elle n’avait pas besoin du prince Harry et de Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle apprécient la vie en tant que simples citoyens depuis peu de temps, mais la famille royale semble déjà continuer sans eux. Le couple s’est bien installé dans sa nouvelle maison sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Mais la reine a peut-être subtilement laissé entendre qu’elle ne leur manque pas beaucoup.

La reine Elizabeth, le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson / .

Harry et Meghan s’installent à la vie selon leurs propres conditions

Début 2020, Harry et Meghan ont fait un choc

annonce: Ils quitteraient la famille royale. Même si c’était inattendu,

ce n’était pas totalement surprenant, étant donné que les deux ont été aux prises avec une dure

relation avec la presse depuis leur mariage en mai 2018.

Après une conversation intense avec la reine, il a été décidé que les deux seraient complètement coupés de la famille (ils espéraient à l’origine partager leur temps) car cela avait le plus de sens. Depuis lors, Harry a rejoint sa femme et son fils à Vancouver, et les deux commencent à comprendre leur nouvelle normalité.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Le prince William et Kate Middleton semblent avoir intensifié leurs fonctions royales

Depuis le départ de Harry et Meghan, le prince William et

Kate Middleton a intensifié ses fonctions royales. Les deux semblent être sortis

et à peu près plus que jamais, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation qu’ils

prennent

sur de nouvelles responsabilités. Maintenant qu’ils sont les seuls membres de la famille royale

génération, il serait logique qu’ils aient plus à faire.

Les commentateurs royaux soupçonnent également que la reine pourrait nommer deux nouveaux membres de la famille royale, tels que la princesse Beatrice et la princesse Eugénie, pour reprendre les rôles de Harry et Meghan.

La reine a plus que jamais souligné les engagements de William et Kate

L’Instagram officiel de la famille royale a tendance à publier de nombreux événements et visages différents. Mais récemment, le compte s’est concentré davantage sur les réalisations et les engagements quotidiens de William et Kate. Le compte a publié deux images consécutives détaillant les engagements caritatifs du duc et de la duchesse de Cambridge, ce qui n’est pas trop courant.

Au contraire, le compte a, pour des raisons évidentes, cessé de publier entièrement sur Harry et Meghan. Il semble que la reine laisse entendre subtilement que William et Kate feront très bien sans leurs beaux-parents pour assumer une partie du travail.

La famille aurait un plan d’urgence en place pour le retour du couple

Bien que Harry et Meghan semblent apprécier leur Canada

mode de vie jusqu’à présent (Meghan a récemment été vue en train de promener ses chiens en randonnée

avec Archie), le palais aurait une éventualité

plan en place si le couple décide de revenir.

Quitter la famille, c’est aussi quitter la couverture de sécurité

en termes de paparazzi, et Meghan et Harry pourraient ne pas être prêts pour la

afflux de photographes qui les entoureront au Canada. Les deux vont

j’espère pouvoir bien s’installer dans leur nouvelle maison, mais le palais

aurait censé avoir toutes leurs bases couvertes si un retour au royal

la vie soit nécessaire.