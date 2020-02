La Reine Elizabeth a un protocole de voyage effrayant (mais nécessaire)

La reine Elizabeth II est l’un des monarques les plus voyagés de l’histoire du Royaume-Uni, avec des milliers de milles aériens et plus de 120 pays sous sa ceinture royale. Avec tout ce globe-trotter, il est logique que quelques astuces et stratégies soient bien établies en tant que protocole de voyage royal. Pourtant, certaines de ces règles et coutumes frisent le morbide sinon le carrément flippant. La reine peut considérer son emballage de vol long-courrier comme un art, mais pour le reste d’entre nous, cela semble un peu bizarre.

Une mort tragique a entraîné une règle de voyage royale

Reine Elizabeth II | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Tout a commencé lorsque Sa Majesté était en visite au Kenya en 1952 avec son mari, le prince Philip. Ils ont reçu la mauvaise nouvelle du décès du roi George VI pendant leur séjour.

La reine Elizabeth est connue pour son amour des couleurs vives et des chapeaux fantaisistes. Elle se rendit compte assez tôt que ses valises n’étaient pas emballées avec une tenue noire appropriée pour une occasion aussi sombre.

En raison de cet oubli, la reine a dû attendre dans l’avion jusqu’à ce que des vêtements de deuil appropriés puissent être apportés à bord pour qu’elle puisse se changer. Il aurait été jugé inapproprié pour elle de quitter l’avion sans tenue de deuil traditionnelle.

Cette situation a conduit à l’élaboration d’une nouvelle règle de voyage pour tous les membres de la famille royale. Une tenue noire doit toujours être emballée lors d’un voyage à l’étranger en cas de décès inattendu dans la famille.

La reine Elizabeth porte cela chaque fois qu’elle voyage

Être prêt à voyager est porté à un tout autre niveau dans la famille royale. Une fois que les vêtements noirs sont rangés en toute sécurité dans la valise, la tradition inhabituelle d’inclure un approvisionnement en sang royal est respectée.

La reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William emportent tous avec eux leurs propres paquets de sang lorsqu’ils voyagent. C’est une précaution qui frise le flippant mais cela a plus de sens que vous ne le pensez.

La famille royale se déplace souvent dans des coins reculés du monde où l’accès à un approvisionnement en sang fiable peut ne pas être possible en cas d’urgence médicale. La reine voyage toujours avec trois médecins chargés de s’assurer que les paquets de sang restent en sécurité à chaque voyage.

Le sang est complété par la reine et les princes eux-mêmes avant un voyage prévu à l’étranger. L’intention est d’éviter la contamination possible par du sang autre que pur.

Cela peut sembler morbide à l’observateur occasionnel, mais le fait d’avoir un approvisionnement d’urgence en sang est considéré par la famille royale comme un aspect essentiel de la préservation de la ligne de succession au trône. Le prince Charles et le prince William sont les prochains sur le trône après la reine Elizabeth, raison pour laquelle ils portent également leur propre sang. Pour les observateurs de la royauté, c’est une précaution horrible mais nécessaire.

La famille royale couvre toutes ses bases

Outre un entourage incroyablement énorme de gardes du corps, de coiffeurs et de valets royaux, la reine Elizabeth ne voyage jamais sans sa propre réserve de papier toilette et un remède homéopathique contre le décalage horaire. Le remède comprend du sucre d’orge qui, selon la reine, aide à réinitialiser son horloge biologique.

Elle apporte parfois sa propre nourriture et de l’eau en fonction de la destination. Elle emporte également son propre savon et son oreiller personnel ainsi qu’une bouilloire monogrammée pour son thé Earl Grey.

Un protocole royal non écrit insiste sur le fait que deux héritiers royaux ne devraient jamais voler ensemble dans le même avion. Et si quelque chose arrivait à l’avion? Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont récemment rompu le protocole royal lorsqu’ils sont montés à bord d’un avion vers l’Écosse avec leurs enfants en remorque pour passer du temps au château de Balmoral.

Citant l’amélioration de la sécurité aérienne, la reine Elizabeth a accordé à la famille une permission spéciale de voler ensemble. Peut-être qu’elle voulait juste voir les enfants.