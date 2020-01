La reine Elizabeth accorde au prince William un nouveau titre après le départ de Harry

La reine Elizabeth décerne un nouveau titre au prince William après le départ de Harry | Instagram

Après la démission controversée de Prince Harry et Meghan de la royauté, la reine Elizabeth a accordé une nouvelle nomination au prince William.

L’annonce faite samedi dernier indiquait que le monarque Le nouveau Haut Commissaire l’a nommé à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Donc le Prince William il deviendrait le représentant personnel de la reine britannique pour l’église d’Ecosse, faisant plusieurs visites officielles parmi d’autres dettes royales.

Il est à noter que le royal 37 ans Il assumera le rôle précédemment occupé par Richard Scott, le 10e duc de Buccleuch et le 12e duc de Queensberry. Avant Scott, la princesse Anne occupait le poste.

Les changements dans les positions des membres de la royauté font référence au départ du frère de Guillaume en tant que membre “senior” de la royauté.

Il convient de mentionner qu’après la période de transition que les ducs Meghan et Harry ils ont décidé de prendre ceux-ci, ils perdraient leurs titres d ‘”Altesse Royale” et l’argent le rendra dans les rénovations de leur maison en Frogmore Cottage ainsi qu’une partie de leur séjour entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Aussi, avant le départ Harry et Meghan ils ont dû accepter certaines conditions interposées par la reine Elizabeth, William, le prince Charles, y compris Enrique, pour pouvoir renoncer à ses dettes royales, selon People.

D’autre part, après la récente démission de Meghan Markle et Prince Harry À la royauté, une liste de candidats a proposé de porter le titre de «Altesse Royale» et de remplacer le poste de l’épouse du mineur de Windsor.

Il convient de rappeler que ces derniers jours, l’annonce de l’appel #Megxit (Départ) de Meghan de la royauté a fait le tour du monde, marquant à nouveau un fait historique qui n’avait pas été vu depuis plusieurs années dans la couronne britannique.

Cependant, même si le actualités encore très latente dans le sentiment de la société britannique et du monde, plusieurs membres de la famille royale sont prêts à prendre leur place.

