La reine Elizabeth admise à recevoir une procédure de beauté commune

De ses cheveux parfaitement coiffés à son maquillage impeccable, la reine Elizabeth semble toujours incroyable de la tête aux pieds. Ce n’est vraiment pas un secret que la reine se présente de la manière la plus classe possible. Après tout, elle a des équipes d’experts qui n’attendent que de mettre en place les tenues les plus fantastiques pour chaque occasion, et sa beauté naturelle est un bonus supplémentaire.

Cependant, la plupart des gens oublient que derrière des portes closes, la famille royale est plus typique et terre à terre que nous ne le pensons. Ce n’est pas parce qu’ils sont à peu près la famille la plus en vue du monde entier qu’ils n’ont pas leurs imperfections, et même la reine a obtenu de l’aide en cours de route.

La reine Elizabeth est toujours réunie

Reine Elizabeth II | Samir Hussein / WireImage

La reine Elizabeth est sur le point de célébrer son 94e anniversaire, mais elle semble bien plus jeune que cela. Alors, y a-t-il quelque chose dans l’eau au palais de Buckingham, ou a-t-elle un secret pour être belle? Eh bien, alors que les bons gènes entrent définitivement en jeu, il y a aussi quelques choses sur lesquelles elle est diligente.

Sa majesté fait attention à l’exposition au soleil, ce qui explique probablement pourquoi sa peau est presque parfaite. Selon Zoomer, elle a également tendance à rester assez active, ce qui, nous en sommes certains, contribue à sa merveilleuse apparence. Quiconque connaît la reine sait qu’elle est fan d’un look plus naturel et atténué.

Mais cela ne signifie pas qu’elle est opposée à une aide. Nous pouvons toujours compter sur sa majesté dans la même nuance de couleur pâle des ongles, un maquillage propre et une apparence royale.

La reine Elizabeth a admis avoir reçu une procédure de beauté commune

Au cours d’une récente visite au Royal National ENT et aux hôpitaux dentaires Eastman, la reine Elizabeth a révélé un secret sur elle-même que de nombreux fans royaux ne savaient peut-être pas: elle portait une fois des accolades. Sa Majesté rendait visite à des enfants qui se préparaient pour des bretelles lorsqu’elle a dit à tout le monde qu’il y a de nombreuses années, elle les avait elle-même.

En discutant avec une jeune patiente, la reine Elizabeth lui a dit qu’elle pensait que les appareils orthodontiques en valaient la peine. Quiconque les a portées sait qu’elles peuvent être difficiles, donc entendre des mots encourageants de la reine a dû être réconfortant pour les patients.

Selon People, même le monarque au pouvoir en Grande-Bretagne a parfois besoin d’aide, ce qui fait que de nombreux fans royaux ont le sentiment qu’ils peuvent encore plus se lier à elle. Comme c’est merveilleux de savoir que la reine était si déterminée à mettre un groupe d’enfants à l’aise, à une époque où ils auraient pu autrement vivre une expérience moins qu’agréable.

Autres membres de la famille royale qui ont porté des bretelles

Il s’avère que la reine n’est pas le seul membre de la famille royale à avoir besoin d’aide pour obtenir un grand sourire. Elle rapporte qu’un certain nombre de ses petits-enfants ont passé beaucoup de temps au cabinet de l’orthodontiste quand ils étaient plus jeunes.

Alors, qui d’autre portait un appareil dentaire pour redresser les dents? Le prince Harry les avait comme un jeune adolescent, ainsi que ses cousins, la princesse Beatrice et sa sœur cadette, la princesse Eugénie. Même à l’âge adulte, le prince William porte un dispositif de retenue derrière ses dents inférieures.

Il y a des millions de personnes qui se sentent gênées par des choses comme les appareils orthopédiques ou les appareils de retenue, alors, espérons-le, ils se souviendront que même les membres de la famille royale subissent les mêmes procédures que le reste d’entre nous afin de paraître à leur meilleur.