La reine Elizabeth avait une relation très étroite avec son père, le roi George VI

Les relations entre les pères et les filles sont souvent compliquées, mais le roi George VI et la reine Elizabeth II sont une exception éclatante. Son père était peut-être un homme occupé à diriger une nation, mais il a toujours pris du temps pour sa petite fille et de plus, il la traitait avec respect contrairement à tant d’autres hommes de l’époque. Leurs destins communs ont créé une relation spéciale entre ces deux qui a duré jusqu’à sa mort prématurée en 1952.

La reine suit toujours un certain protocole qui a été inspiré par la mort de son père le 6 février 1952 alors qu’Elizabeth était hors du pays. Par exemple, elle et d’autres membres de la famille royale voyagent toujours avec une sombre tenue noire au cas où un membre de la famille décède pendant leur absence.

Le père de la reine Elizabeth l’a préparée pour le plus grand rôle de son

la vie. Voici pourquoi sa confiance en elle a contribué à faire d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui.

Le roi George VI et la reine Elizabeth | Studio Lisa / .

Le roi George VI n’a jamais été censé devenir le roi

La seule raison pour laquelle le père de la reine Elizabeth est devenu roi est à cause d’un drame majeur dans la famille royale. Le frère de George, le roi Édouard VIII, a choqué le monde quand il a décidé d’abdiquer le trône et d’épouser le divorcé américain Wallis Simpson en 1936.

À l’époque, Elizabeth n’avait que 10 ans. Mais même si elle

était la fille aînée de George, elle n’est pas devenue la princesse de Galles ou l’héritière

apparent parce qu’elle était une femme. La succession a favorisé les héritiers mâles

et tous les enfants mâles subséquents auraient prévalu.

George, duc d’York et la princesse Elizabeth | Lisa Sheridan / Studio Lisa / .

Malgré la loi, le roi George a commencé à former Elizabeth pour elle

rôle futur

Même si Elizabeth, la reine mère a assumé la majorité des tâches d’éducation des enfants, le roi George était un père dévoué et impliqué qui a gâté ses petites filles, Elizabeth et sa sœur cadette, la princesse Margaret. Il a appelé Elizabeth «Lilibet» et a apparemment fait référence à sa fille calme et studieuse comme sa «fierté» tout en décrivant la Margaret la plus exubérante comme sa «joie».

Le roi George et sa famille | Universal History Archive / Universal Images Group via .

Quand Elizabeth avait 14 ans, le roi George lui a confié donner une radio

diffusé aux enfants britanniques qui avaient été évacués de leurs maisons pendant World

Seconde guerre mondiale. Il a également fait d’elle un colonel honoraire de l’Armée royale et l’a encouragée à

participer à l’effort de guerre.

À l’âge de 18 ans, la future reine Elizabeth est devenue «conseillère d’État», ce qui lui a permis de représenter son père chaque fois qu’il voyageait.

Le roi George a écrit à Elizabeth la plus belle lettre sur elle

Jour de mariage

Comme Elizabeth, le roi George n’était pas trop expressif en public

avec ses émotions. Mais la lettre qu’il a écrite à Elizabeth quand elle a épousé Prince

Philip explique en détail comment

il aimait beaucoup sa fille aînée.

Mariage de la reine Elizabeth | PhotoQuest / .

Le roi George a écrit:

J’étais tellement fier et ravi de vous avoir si près de moi lors de notre longue marche à l’abbaye de Westminster. Mais quand j’ai tendu la main à l’archevêque, j’ai senti que j’avais perdu quelque chose de très précieux. Vous étiez si calme et calme pendant le service et avez dit vos paroles avec une telle conviction que je savais que tout allait bien. Je vous ai vu grandir toutes ces années avec fierté sous la direction habile de maman, qui, comme vous le savez, est la personne la plus merveilleuse du monde à mes yeux, et je peux, je sais, toujours compter sur vous, et maintenant Philippe, pour nous aider dans notre travail. Votre départ nous a laissé un grand vide dans nos vies. Mais n’oubliez pas que votre ancienne maison est toujours la vôtre et y revenez autant et aussi souvent que possible. Je peux voir que vous êtes sublimement heureux avec Philippe, ce qui est vrai, mais ne nous oubliez pas, c’est le souhait de votre toujours aimant et dévoué… Papa.

La reine Elizabeth a été dévastée par le

mort de son père

Même si le roi George était malade, personne ne s’attendait à ce qu’il meure pendant que la reine Elizabeth était au Kenya. Le roi est décédé le 6 février 1952 alors qu’Elizabeth n’avait que 25 ans.

Elle a écourté le reste de son voyage pour retourner à Londres et lui rendre hommage, et prendre sa place de monarque régnant. Elle est maintenant la reine la plus ancienne de l’histoire.

Reine Elizabeth | Collection Hulton-Deutsch / CORBIS / Corbis via .

La reine a apporté de nombreux changements importants à la monarchie pendant son règne, notamment en changeant la loi qui favorise la progéniture mâle par rapport à la femelle en les plaçant automatiquement plus haut dans la ligne de succession. La nouvelle succession à la Crown Act de 2013 garantit que la princesse Charlotte sera toujours en avance sur son jeune frère, le prince Louis.

Sa Majesté ne parle pas beaucoup de son père, mais elle l’honore toujours de petites manières, comme laisser les décorations de Noël jusqu’à l’anniversaire de sa mort comme une forme d’hommage silencieux.

Nous aimerions penser que le roi George VI

serait si fier du leader que sa fille bien-aimée a grandi.