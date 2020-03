La reine Elizabeth défie le coronavirus et lance un message urgent | Instagram

La reine Elizabeth II défié les mesures préventives qui l’avaient confinée dans un bunker pour la protéger ainsi que les membres les plus vulnérables du palais royal contre la menace du coronavirus, le monarque a émis un message du château de Windsor.

Après avoir pris des mesures face à la situation extrême qui existe dans le monde et à Londres où les victimes de la Covid-19, la reine a décidé de quitter l’isolement dans lequel elle était à côté de Felipe pour la prévention.

C’était du château de Windsor où le monarque a publié une déclaration urgente de dernière minute.

Dans un défi évident au les autorités Le plus haut souverain de la couronne britannique n’a pas craint devant les précautions qui indiquaient qu’une femme de 93 ans elle ne devrait pas être exposée au maintien de son agenda public, après avoir également cessé d’assister à la messe dominicale le dimanche.

Cependant, rien n’a empêché reine enverra un message d’urgence, une déclaration à laquelle personne ne s’attendait et le pire de ce que cela signifierait pour la couronne et tous Angleterre.

Alors que Philip et moi arrivons à Windsor aujourd’hui, nous savons que vous entrez dans une période de grande inquiétude et d’incertitude au Royaume-Uni et dans le monde.

La monarque Il a laissé entendre qu’ils ne pouvaient pas changer leurs routines et leurs rythmes de vie réguliers pour entrer dans un temps de repos indéfini.

Cela me rappelle que l’histoire de la nation a été forgée par ceux qui se rassemblent pour travailler ensemble, concentrant nos efforts, combinés à un objectif commun », a répondu la reine Elizabeth aux critiques.

Il convient de mentionner qu’avec cela, il a répondu à la critique qui avait précédemment souligné la Prince William pour avoir permis à ses enfants de faire du shopping dimanche matin et de jouer au football avec leurs amis.

Le même prince Il a envoyé un message enregistré au peuple britannique, visiblement affecté et nerveux à propos d’une situation qui avait la complicité de la réaction en arrière de Boris Johnson, le Premier ministre.

De plus, le reine Il a souligné l’engagement de toutes les personnes qui s’impliquent pour mettre fin à cette maladie.

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l’engagement de nos scientifiques, médecins et services d’urgence: plus que jamais, nous avons tous un rôle très important, aujourd’hui et dans les jours, semaines et mois à venir. “

Il convient de mentionner que le monarque qui a déjà averti de ses plans de retraite de céder le trône une fois l’attaque du coronavirus passée pour s’éloigner des activités officielles au moins jusqu’en mai, elle a pris fin.

Beaucoup d’entre nous devront trouver de nouvelles façons de rester en contact et de s’assurer que leurs proches sont en sécurité.

De même, elle conclut qu’elle et les membres de sa famille sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes.

