La reine Elizabeth devrait en fait être soulagée que le prince Harry et Meghan Markle aient quitté la famille

La reine Elizabeth avait les mains pleines en 2019. La famille royale a été secouée par plusieurs scandales, de l’amitié du prince Edward avec Jeffrey Epstein à l’affaire rumeur du prince William avec Rose Hanbury à la relation troublée du prince Harry et Meghan Markle avec le public. Maintenant, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils abandonneraient leurs titres royaux et couperaient entièrement les liens de leur représentation royale – et la reine devrait être assez soulagée.

2019 a donné à la reine des défis majeurs dans sa vieillesse

La reine est toujours alerte et consciente, mais elle approche d’un

très vieillesse (désolé, mais c’est vrai). La reine Elizabeth a eu 93 ans en 2019, et la

L’année n’a pas été sans défis. Le prince William a participé à un

scandale de tricherie avec une amie de la famille, Rose Hanbury, et même si les rumeurs étaient

jamais clarifié – et j’espère que ce n’était pas vrai – cela a encore secoué la famille.

L’amitié du prince Andrew avec Jeffrey Epstein a également été examinée de près. Il a depuis été invité à se retirer de ses fonctions royales à la suite d’allégations d’agression sexuelle, ce qui n’a pas été facile non plus pour la reine Elizabeth.

Harry et Meghan étaient un autre problème qu’elle était constamment obligée de résoudre

Le problème le plus courant au sein de la famille était peut-être

le petit-fils et la petite-fille de la reine, le prince Harry et Meghan Markle.

Harry et Meghan étaient constamment représentés

négativement dans les médias, et il était évident que cela devenait lentement trop

beaucoup pour eux de gérer. La reine s’était adressée aux médias négatifs entourant

Meghan quand les deux sortaient encore ensemble, et ça a été une bataille difficile

depuis.

Les médias ont qualifié Meghan de grimpeuse sociale et ont suggéré qu’elle essayait d’arracher Harry à sa famille – et le public était totalement d’accord. L’instagram de Meghan et Harry était constamment rempli de commentaires négatifs jusqu’à ce qu’ils finissent par craquer.

Le départ de Harry et Meghan est une chose de moins que la reine Elizabeth doit s’inquiéter

Harry et Meghan ont fait une pause de six semaines dans la vie royale, où ils ont visité Vancouver, au Canada, et ont eu un avant-goût de la vie sans le chaos royal. Et à leur retour sous les projecteurs, leur décision avait été prise: ils quitteraient la famille. Bien que ce soit apparemment un choc pour tout le monde, la reine devrait en fait être soulagée par leur départ.

Harry et Meghan se noyaient dans la presse négative, et cela devenait un problème constant pour la reine. La négativité a provoqué des rumeurs supplémentaires parmi les membres de la famille, comme l’intimidation présumée du prince William (qui a été annulée par les frères) et la querelle présumée de Meghan avec Kate. Leur départ signifie que la reine n’aura plus à faire face à la mauvaise presse constante.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

On ne sait pas si Harry restera proche de sa famille

Bien sûr, Harry souhaite rester proche de sa famille,

malgré la rupture avec William dont il a brièvement discuté dans le Sussex

documentaire. Cependant, vivre à l’autre bout du monde signifie que Harry ne verra pas son

famille souvent, et il semble presque inévitable qu’il ne restera pas proche

la famille royale. Le temps nous dira comment se déroule toute la sortie, mais il semble

gros risque pour les deux de mettre tous leurs œufs dans le même panier avec chacun

autre. Cependant, la reine soupire probablement de soulagement en ce moment.