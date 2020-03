La reine Elizabeth en danger grave pourrait être infectée par un coronavirus

La reine Elizabeth en grave danger, pourrait être infectée par un coronavirus | Instagram

Ils soulignent que le Reine Elizabeth pourrait être en grave danger car il pourrait être infecté par Coronavirus.

Ce qui précède a suscité une grande suspicion en raison du fait que l’un des employés du souverain britannique est infecté de sorte qu’ils n’excluent pas la possibilité que le virus vit déjà dans l’organisme du monarque.

Bien que le reine et le duc d’Édimbourg avait emménagé dans sa résidence de Windsor pour passer les jours de quarantaine et éviter les risques de contagionCependant, la reine aurait déjà pu être infectée, soulignent-ils.

Le couple royal s’est réuni au Château de Windsor car Philippe d’Edimbourg, il était à Sandringham et de là, il a été piloté par hélicoptère pour rencontrer le monarque.

C’est dans ce bâtiment que la reine passe généralement le week-end et les vacances Londres.

Mais d’où vient la rumeur selon laquelle la reine aurait pu contracter le virus?

Les raisons proviennent du fait que le manoir où se trouvait la reine est situé au cœur de Londres (Palace of Buckingham) Le personnel qui y travaille est plus nombreux que celui qui existe dans la résidence de Windsor, raison pour laquelle dans ce dernier le risque de contagion est moindre.

Cependant, certaines rumeurs véhiculées par les tabloïds britanniques suggèrent qu’un des employés de la résidence de Londres du monarque britannique serait infecté, un fait qui s’est produit alors que la reine était dans ladite propriété.

Il est à noter que le Palais de reine Elle compte 500 collaborateurs, ce qui existe logiquement un risque latent de contagion.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si le Reine Elizabeth Elle a déjà subi un test pour vérifier si elle est réellement porteuse du virus, mais diverses informations circulant indiquent que des mesures ont été prises pour protéger tous les employés et les personnes impliquées.

Pendant ce temps, le monarque a quitté la résidence il y a quelques jours où elle vivait dans son luxueux bunker et a prononcé un discours dans lequel il a répandu la force dans toute sa nation pour résister à l’assaut de cette épidémie, envoyant ainsi également un message pour ne pas abandonner et poursuivre les tâches correspondantes.

