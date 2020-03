La reine Elizabeth est alarmée, son garde du corps a un coronavirus | Instagram

Après qu’il a été révélé que certains des employés auraient pu être infectés par le coronavirus, les préoccupations ne s’arrêtent pas à la famille royale britannique, en particulier en ce qui concerne la Reine Elizabeth, puisqu’un de ses employés les plus proches est apparemment infecté.

La nouvelle a mis en échec le palais royal qui entretient une attention particulière aux reineCependant, cela ne l’a pas empêchée d’avoir des contacts avec certaines des personnes qui travaillent pour elle.

Cependant, le risque qu’il court continue d’inquiéter son membres, car si le garde du corps du monarque était positif pour le coronavirus, le même souverain pourrait présenter le même risque.

Il convient de mentionner qu’un autre employé du monarque était déjà suspecté, donc pour leur sécurité et celle du duc, les deux ont été transférés au château de Windsor, où ils sont plus isolés et mieux protégés.

Alors que dans le palais, les alarmes se sont déclenchées en premier avec le prince charles 71 ans, fils du reine et héritier du trône, qui a été testé positif pour le coronavirus.

Deux jours plus tard, le Premier ministre a été informé Boris Johnson qui a également annoncé au Royaume-Uni qu’il avait contracté la condition.

Cependant, les tabloïds britanniques ont répandu la nouvelle qu’un soldat d’infanterie qui a été en contact régulier avec Elizabeth II à Windsor, son garde du corps, qui a visité la résidence tous les jours pour promener les chiens du monarque et livrer leurs lettres et messages.

Il convient de mentionner que, comme indiqué, “cette personne est déjà isolé après avoir connu le résultat du test “.

Tout le monde est terrifié, non seulement par eux-mêmes mais aussi par la reine et le duc. Si tout le monde autour d’eux n’a pas été testé, ils devraient le faire “, a déclaré l’informateur au tabloïd susmentionné. Il a ajouté: «Il y a actuellement un sentiment de peur palpable dans l’air.

Elizabeth II et son mari, Philippe d’Édimbourg, qui aura 99 ans en juin, reste isolée à Windsor, où elle est étroitement surveillée pour être à risque en raison de son âge avancé.

Quant aux autres membres de la royauté, ils ont quitté le palais et se sont déplacés vers d’autres propriétés du monarque, tout en Harry y Meghan ils vivent déjà à Los Angeles.

Le Royaume-Uni en crise à cause d’un coronavirus

Il convient de mentionner que la pandémie de coronavirus, COVID-19 Il s’est déjà propagé dans une grande partie du Royaume-Uni en très peu de temps, jusqu’à présent, le virus s’est propagé 1228 vies humaines.

Comme rapporté 209 morts dans le dernier 24 heures, et le nombre total de cas de contagion est de 19 522, selon le bilan, dont 163 sont dans un état critique.

.