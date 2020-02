La reine Elizabeth est la cousine éloignée du prince Philip, mais voici pourquoi ce n’est pas trop bizarre

La reine Elizabeth est mondialement connue depuis le jour de sa naissance. De ses jours en tant que princesse Elizabeth à son long règne en tant que monarque au pouvoir de la Grande-Bretagne, il est sûr de dire que sa majesté a eu une vie assez extraordinaire.

Elle a toujours vécu dans des palais extravagants, fait des voyages à travers le monde et fait des choses merveilleuses pour les gens du monde entier. Lorsque la reine était mariée, son mariage était définitivement à retenir.

Il y a beaucoup de faits uniques sur le mariage de la reine Elizabeth et du prince Philip. Mais probablement la chose la plus intéressante est de savoir comment sa majesté est réellement liée au prince Philip en dehors du mariage. Et, plus surprenant encore, elle n’est pas la seule à avoir des liens avec son conjoint.

La reine Elizabeth et le prince Philip sont cousins ​​au troisième degré

La reine Elizabeth est le monarque au pouvoir depuis 1953, un temps incroyable. Elle est également mariée depuis plusieurs décennies, faisant le lien avec le prince Philip le 20 novembre 1947.

Selon History Extra, ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque la reine n’avait que 8 ans, et Philip était à peine dans son adolescence. Ils ont été présentés lors du mariage de la princesse Marina de Grèce et du Danemark et du prince George, duc de Kent.

Ce n’est que 5 ans plus tard qu’ils se sont officiellement mariés, après s’être retrouvés au Royal Naval College, tombés amoureux et ont commencé à planifier le reste de leur vie ensemble. Finalement fiancés alors que la princesse d’alors n’avait que 20 ans, ils ont marché dans l’allée et ont échangé des vœux à l’abbaye de Westminster, et nous ne pouvons qu’imaginer qu’ils n’ont pas regardé en arrière depuis.

Selon MentalFloss, le mari et la femme ont tous deux les arrière-arrière-petits-enfants de la reine Victoria et du prince Albert, ce qui en fait des cousins ​​au troisième degré. En fin de compte, cette connexion distante n’a pas vraiment d’importance, car la reine et son mari ont passé tant d’années merveilleuses ensemble.

Meghan Markle et le prince Harry ont des liens familiaux distants

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex viennent d’horizons différents, il est donc difficile d’imaginer qu’ils sont liés l’un à l’autre. Mais un petit détective a révélé que le duc d’York et la duchesse d’York ont ​​des liens familiaux très éloignés.

Plus précisément, Meghan et le prince Harry sont liés par le biais d’un ancêtre de la reine mère de la fin du XVe siècle. Meghan Markle est issue de la lignée du haut shérif du comté de Durham Ralph Bowes, dont le petit-fils a déménagé en Amérique en 1632. L’arrière-petit-fils de Bowes, Sir George Bowes, était député pendant le régime de Charles II. Le prince Harry est originaire de cette lignée.

De même, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, partagent un ancêtre commun. L’arbre généalogique du duc et de la duchesse remonte à un ancêtre commun: Sir William Blakiston, baronnet des XVIe et XVIIe siècles. Cela fait que les cousins ​​du prince William et Kate 11e ont été retirés.

Le prince Charles a épousé la princesse Diana, qui est son septième cousin une fois enlevé. Le couple malheureux est apparenté par l’intermédiaire de l’ancêtre commun William Cavendish, le troisième duc de Devonshire.

Le prince Charles est marié à Camilla, duchesse de Cornouailles. Elle partage également des liens familiaux avec son mari. Le lien remonte au 17ème siècle.

La duchesse de Cornouailles partage également d’autres liens avec la famille royale. Son arrière-grand-mère aurait été la maîtresse de l’arrière-grand-père du prince Charles, le roi Édouard VII.

Pourquoi les liens familiaux dans la famille royale britannique ne sont pas un gros problème

Bien qu’il soit alarmant de penser que les membres de la famille royale épousent leurs parents éloignés, le fait est que tout le monde est incroyablement éloigné les uns des autres dans l’arbre généalogique. De plus, Elle rapporte qu’une enquête génétique de 2013 a révélé que «tous les Européens vivant aujourd’hui sont apparentés au même ensemble d’ancêtres qui vivaient il y a 1 000 ans».

De plus, presque toutes les familles royales européennes sont liées. Plus précisément, les membres de la famille royale de Norvège, de Suède, du Danemark, de Monaco et des Pays-Bas partagent un ancêtre commun: le roi George II. Il a régné sur la Grande-Bretagne et l’Irlande de 1727 à 1760.