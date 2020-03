La reine Elizabeth est “ très triste ” Meghan Markle retourne au Royaume-Uni sans Archie, selon un expert

Le prince Harry et Meghan Markle ont peut-être obtenu la bénédiction de la reine Elizabeth pour leur sortie de la famille royale, mais un expert pense que le déménagement des Sussex pourrait faire perdre à la reine le bébé Archie Harrison. Le bébé resterait au Canada pendant le voyage du prince Harry et Meghan au Royaume-Uni, un détail qui aurait laissé la reine «très triste».

La reine Elizabeth II, Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan ont estimé qu’ils devaient partir

Le prince Harry et Meghan ont pris une énorme décision de vie quand ils

ont annoncé qu’ils prendraient un peu de recul par rapport à leurs fonctions royales et

Le Canada avec Archie. La reine Elizabeth a honoré leur demande choquante et a été libérée

une déclaration qui a offert son soutien à leur plan.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante », a noté la reine dans un communiqué.

Les Sussex veulent protéger Archie

L’ami proche de Harry, JJ Chalmers, a partagé une perspective intérieure sur la raison pour laquelle les Sussex pensaient que cette décision était si nécessaire.

«Je pense que la décision [Prince Harry] a fait, au premier plan de cela est de protéger sa famille, parce que c’est la règle numéro un est d’être un père et d’être un mari “, a déclaré Chalmers lors d’une apparition en janvier sur The One Show.

Il a ajouté: «Tout mari veut protéger sa femme et tout

père veut protéger leurs enfants.

Chalmers a ensuite discuté de la façon dont Harry

l’expérience a joué un rôle dans leur décision, notant: «Et finalement, il a grandi

sous les feux de la rampe et il sait comment cela peut se terminer s’il n’est pas géré correctement. “

Le prince Harry et Meghan retournent au Royaume-Uni, mais sans Archie

Avant de faire leur sortie officielle, le prince Harry et Meghan ont un certain nombre d’engagements royaux sur leur calendrier. Harry a quitté le Canada pour assister à un sommet au Royaume-Uni le 26 février pour son projet de voyage écologique Travalyst avant de se rendre en studio pour enregistrer une chanson pour une œuvre caritative avec Jon Bon Jovi.

Meghan arrivera bientôt, mais sans Archie. «Meghan quitte Archie au Canada pour ce voyage», rapporte le Times. «Lorsque la duchesse de Sussex reviendra au Royaume-Uni du Canada pour une dernière série d’engagements avec le prince Harry, arrivé la semaine dernière, elle devrait – encore une fois – laisser son fils de neuf mois.»

La reine Elizabeth serait triste que Archie reste

derrière

Bien sûr, laisser Archie derrière lui signifie qu’aucun membre de la famille royale ne peut le voir pendant la visite du prince Harry et de Meghan, ce qui aurait rendu la reine “très triste”.

“La nouvelle sera décevante pour la reine et la famille royale, qui sont” très tristes “d’avoir vu si peu d’Archie depuis sa naissance”, a écrit la correspondante royale Roya Nikkhah.

Il y a cependant des spéculations selon lesquelles Archie pourrait bientôt retrouver la reine, car il pourrait faire une apparition au mariage de la princesse Béatrice et d’Edoardo Mapelli Mozzi le 29 mai. On ne sait pas s’il sera trop jeune pour y assister.

Il est également possible qu’Archie puisse orner le balcon de Buckingham

Palace for Trooping the Color, pour l’anniversaire de la Reine.

En janvier, il a également été rapporté que la reine était «très triste» d’avoir «à peine vu» Archie et s’inquiétait du départ de la famille.

“Elle sera très triste d’avoir à peine vu Archie et qu’il ne pourra pas grandir avec ses cousins ​​et sa famille élargie”, a déclaré une source au Sunday Times.