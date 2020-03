La reine Elizabeth et le prince Philip pourraient être enterrés dans des endroits différents – voici pourquoi

Cela peut sembler morbide de penser à cela, mais rien n’échappe à la réalité selon laquelle la reine Elizabeth et le prince Philip vont mourir un jour. Et parce qu’ils sont membres de la famille royale britannique, leurs deux décès déclencheront une chaîne d’événements hautement orchestrée qui est prévue depuis des années.

La reine et son mari ont tous deux un héritage qui durera pour toujours. Mais où les fans royaux peuvent-ils rendre hommage à l’un des leaders les plus reconnus de l’histoire mondiale? Étonnamment, il s’avère que le prince Philip et la reine Elizabeth pourraient se retrouver enterrés à différents endroits.

Il y a un plan en place pour le décès de la reine Elizabeth

Ce n’est pas une journée facile à penser – comme le plus long règne

monarque dans l’histoire britannique, tout le monde est très habitué à la reine Elizabeth

assis sur le trône. Mais personne ne vit éternellement. Finalement, la reine

mourir, et quand elle fait plusieurs événements

Commencera.

Buckingham Palace a un plan spécifique en place pour cette triste journée et il est connu sous le surnom d ‘«Opération London Bridge». La plupart des détails spécifiques sont tenus secrets pour le public, mais nous savons que le personnel du palais sera informé de la mort de la reine via des phrases codées jusqu’à l’annonce officielle.

La presse en sera informée et les cloches sonneront dans tout Londres. Les drapeaux voleront en berne. Et enfin, le prince de Galles assumera le rôle qu’il attend depuis plus de 70 ans.

La reine Elizabeth devait être enterrée à St. George’s

Chapelle

La reine Elizabeth a commandé la chapelle George VI à St.

La chapelle George au château de Windsor doit avoir une voûte assez grande pour six cercueils.

Ceux-ci étaient destinés à six

membres de la famille proche: George VI (le père d’Elizabeth), la reine Elizabeth le

La reine mère, Elizabeth II elle-même, le prince Philip, le prince Charles et Charles’s

future épouse (que nous connaissons maintenant est Camilla, duchesse de Cornouailles).

Cependant, lorsque la sœur cadette de la reine Elizabeth, la princesse Margaret, est décédée en 2002, elle a demandé à être enterrée à côté de sa famille. Comme il n’y avait pas de place pour un cercueil supplémentaire, elle a été incinérée et ses restes ont été placés dans le coffre-fort familial comme elle le voulait.

La reine pourrait-elle changer ses plans d’inhumation?

Certains fans pensent que, en tant que monarque la plus ancienne de l’histoire, la reine voudra peut-être être enterrée dans un lieu de repos plus prestigieux à l’abbaye de Westminster. Actuellement, dix-sept monarques britanniques y sont enterrés, dont le roi Henri V et tous les Tudors, à l’exception d’Henri VIII. Ce serait un lieu de repos final très approprié pour quelqu’un d’aussi historiquement important que la reine Elizabeth.

Cependant, être enterré à Westminster signifierait qu’elle ne serait pas enterrée à côté de son mari, le prince Philip, car il n’est pas un roi. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la reine préférerait être enterrée à Frogmore Cottage, ce qui choquerait vraiment les fidèles royaux.

Il est probable que la reine Elizabeth s’en tiendra au plan original

Bien que les rumeurs remettent en question où la reine sera enterrée, sur la base de ce que nous savons d’elle, nous pouvons supposer qu’elle respectera le plan d’origine. Avec son père bien-aimé et sa mère enterrés à la chapelle St. George, il y a de fortes chances que la reine veuille également y être placée.

Si elle le fait, alors la reine Elizabeth et le prince Philip seront

placés côte à côte pour toujours. Tout comme ils le voulaient.