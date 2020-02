La reine Elizabeth II a-t-elle planifié les rénovations du palais de Buckingham autour de sa mort?

La reine Elizabeth II a plusieurs endroits où elle peut appeler sa maison, mais en tant que monarque actuelle, sa résidence de travail officielle est le palais de Buckingham.

Le célèbre palais de Londres a 828 000 pieds carrés d’espace de vie et compte 775 chambres. Ceux-ci comprennent 19 cabines, 52 chambres royales et d’invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bains. Mais le palais massif subit une rénovation massive et le timing de tout cela est un peu particulier. Lisez la suite pour savoir quand le projet de construction commencera et comment cela pourrait affecter Sa Majesté.

Reine Elizabeth II | ADRIAN DENNIS / POOL / . via .

Le calendrier des rénovations

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un travail énorme dans de nombreux domaines et au début de février, il a été signalé que la reine recherchait un planificateur. Cette personne devra «soutenir le planificateur stratégique et faciliter la communication entre le Bureau de gestion du programme interne et les entrepreneurs et consultants».

House Beautiful a noté que le salaire de départ pour le poste à temps plein est de 49 000 $ et que les candidatures sont acceptées jusqu’au 2 novembre.

La rénovation du palais coûtera 479 millions de dollars et se déroulera sur une décennie. De 2025 à 2027, les travaux débuteront dans l’aile nord où se trouve le logement de la reine Elizabeth. À ce moment-là, elle ne pourra pas y rester et devra déménager dans une autre de ses résidences.

Palais de Buckingham | Patrimoine anglais / Images du patrimoine / .

Selon Mirror, «la reine est extrêmement pragmatique et elle veut rester au palais. Elle a dit: «Faites-moi savoir où vous aimeriez que j’aille». »

Il est compréhensible qu’elle ne soit pas ravie de devoir quitter l’endroit où elle a vécu la majeure partie de sa vie pendant deux ans. Cela amène certaines personnes à se demander si elle a réellement prévu que la reno se produise alors qu’elle pourrait ne plus avoir son esprit sur elle pour se soucier où elle va ou ne sera plus du tout. Au moment où le travail commencera, elle aura 99 ans et lorsqu’elle sera terminée, elle aura 102 ans, ce qui correspond à l’âge exact de sa mère lorsqu’elle est décédée.

Que se passera-t-il lorsque la reine Elizabeth II décédera?

Reine Elizabeth II | Agence Dinendra Haria / Anadolu via .

Bien sûr, la reine ne peut pas prédire quand son temps est écoulé ou exactement comment les choses vont se dérouler à ce moment-là, mais que les rénovations se poursuivent ou non, le palais envisage que la mort de Sa Majesté se passera comme ceci: elle sera entourée par des médecins et des proches et décèdent après une brève maladie. Le médecin-gastroentérologue senior de la reine, Huw Thomas, sera chargé de savoir qui peut entrer dans sa chambre à quel moment et quand les informations sur son décès devraient être rendues publiques.

La reine Elizabeth a énoncé plusieurs règles à appliquer après sa mort, depuis combien de temps elle devrait être pleurée jusqu’à ce qui devrait être diffusé à la télévision publique. Elle a déclaré qu’il y aura 12 jours de deuil officiels pendant lesquels la BBC ne pourra diffuser aucune comédie ni autre programme humoristique. Son corps restera en l’état pendant ces jours et son fils, le prince Charles, deviendra le prochain monarque anglais.

Lorsque cela se produira, il y aura une incertitude autour du palais même en cours de rénovation, car le prince Charles ne voudrait pas y vivre. Par conséquent, il a été rapporté qu’il pourrait être transformé en musée pendant son règne.

