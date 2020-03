La reine Elizabeth II aurait toujours été reine même si son oncle n’avait pas abdiqué

La reine Elizabeth II est montée sur le trône il y a plus de 65 ans, ce qui signifie que de nombreuses personnes ne se souviennent pas d’une époque où elle n’était pas monarque. Mais on croit que la seule raison pour laquelle elle est la reine aujourd’hui est que son oncle, le roi Édouard VIII, a abdiqué il y a toutes ces années. Mais ce n’est tout simplement pas vrai.

Lisez la suite pour savoir pourquoi Sa Majesté serait toujours le monarque de toute façon, et la seule chose qui aurait pu empêcher cela si Edward n’abandonnait pas la couronne pour épouser la femme qu’il aimait.

Reine Elizabeth II

| Geoff Pugh – WPA Pool / .)

Le roi Edward a préféré l’amour à la couronne et a abdiqué

Lorsque la princesse Elizabeth est née le 21 avril 1926, son grand-père, le roi George V, était le monarque. Il mourut 10 ans plus tard et son fils aîné, qui était l’oncle d’Elizabeth, Edward devint le roi Edward VIII. Mais il était amoureux d’une femme qu’il ne pouvait pas épouser en tant que chef de l’Église d’Angleterre.

Wallis Simpson était un mondain divorcé américain et quelqu’un que le roi avait l’intention d’épouser. Le monarque régnant faisant le noeud avec une femme qui était mariée deux fois et divorcée était interdit, donc Edward devait faire un choix. Il a choisi d’abdiquer le trône et d’épouser Simpson.

“Vous devez me croire quand je vous dis que j’ai trouvé impossible de porter le lourd fardeau de la responsabilité et de remplir mes fonctions de roi comme je le souhaiterais sans l’aide et le soutien de la femme que j’aime”, a déclaré Edward.

Edward VII et Wallis Simpson | Ivan Dmitri / Archives Michael Ochs / .

À la suite de sa décision, le père d’Elizabeth, le Prince Albert, monta sur le trône et prit le nom de roi George VI pour honorer son père.

Pourquoi Elizabeth aurait été reine même si cela n’était pas arrivé

Bien que le choix d’Edward ait changé sa vie, cela n’a pas changé ce qui serait arrivé à sa nièce.

Au moment de sa naissance, Elizabeth était troisième de la succession au trône britannique, derrière son père et son oncle. Donc, même si Edward n’avait jamais abdiqué et était resté roi tout au long de sa vie, Elizabeth serait toujours devenue reine à sa mort. C’est parce que son oncle n’a jamais eu d’enfants pour la remplacer comme héritière.

La seule différence pour Elizabeth si Edward n’avait pas renoncé à la couronne aurait été lorsqu’elle est devenue le monarque britannique. Au lieu de monter sur le trône en 1952 après la mort de son père. Elle l’aurait fait en 1972 après le décès d’Edward.

La reine Elizabeth abdiquera-t-elle pour le prince Charles?

La reine Elizabeth II et le prince Charles | Paul Edwards – Piscine WPA / .

Étant donné qu’elle est maintenant bien dans la quarantaine, de nombreuses personnes se sont demandé si la reine Elizabeth II s’abdiquerait et passerait la couronne à son fils, le prince Charles. Eh bien, cela ne semble certainement pas probable.

Charles est l’héritier le plus ancien de l’histoire de la famille royale britannique et tant que la reine sera en vie, il restera l’héritier à moins que Sa Majesté ne soit obligée de renoncer au trône en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L’abdication à cause de son âge est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas. Non seulement cela, mais la mère de Charles a promis au public qu’elle servirait de reine toute sa vie.

«Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous», a-t-elle proclamé lors de son 21e anniversaire.

