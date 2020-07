La reine Elizabeth II dévastée par les opinions de Meghan sur elle devant les tribunaux

La reine Elizabeth II, dévastée par les opinions de Meghan sur elle: Pétulante, rancunière | Instagram

Ils veillent à ce que Reine Isabel Je serais complètement dévasté par les opinions de Meghan Markle qui tente de gagner le procès qui a déposé les médias auprès du tribunal.

Apparemment, ces commentaires découlaient des allégations de Meghan Markle devant un tribunal où famille royale qu’il a accusé « de ne pas l’avoir protégée », de telles déclarations sont parvenues aux oreilles du monarque, qui, selon eux, est profondément attristé.

Selon des personnes proches du Royal cela aurait « dévasté » et « déçu » de la part de Meghan et donc de son petit-fils Harry.

Tout semble indiquer que le lien entre le plus jeune fils de Charles et sa famille a été presque complètement brisée et cette dernière action serait la goutte qui a renversé le verre, la relation froide et distante de Harry avec sa famille, en particulier sa grand-mère, la Reine Isabel.

Ceci après selon le journaliste Russel Myers affirme que les allégations de Meghan en cour, ils arriveront au palais, informant la reine Elizabeth des arguments de la femme de son petit-fils, où Meghan a blâmé le couronne de ne pas l’avoir protégée des médias, qui ont souligné ce qu’elle a fait et ce qu’elle n’a pas fait.

Il faut se rappeler que la duchesse de Sussex, Meghan, a déposé une plainte contre divers médias pour avoir publié la lettre qu’il a écrite à son père Thomas Markle, après qu’il n’ait pas assisté à son mariage pour avoir prétendument vendu des informations sur elle et son mari.

Cependant, tout semble indiquer qu’au NOUS il leur manquerait des « arguments valides » pour se compliquer.

« Meghan rancunier »

Selon un média britannique, il a souligné que Meghan accuse la famille royale de ne pas l’avoir protégée et de ne pas être impartiale puisque, comme elle la qualifie d ‘ »injuste » que Beatrice et Eugenia de York s’ils gagnent leur vie en dehors de la couronne et peuvent continuer à la représenter et elle et le duc de Sussex, ne le permettent pas.

D’autre part, il est important de souligner que dans le cas des sœurs York, ils forment une relation directe avec la couronne car ils sont les petites-filles du Reine IsabelCependant, ils n’ont jamais détenu les titres de «Son Altesse Royale», ils ne reçoivent donc pas l’argent des contribuables chaque année en tant que cousins, Harry et le Prince William.

Les deux, en plus de travailler dans un autre domaine, aucun n’est dédié à quelque chose en rapport avec le médium du spectacle.

Donc, après ces déclarations, le journaliste Il assure que le souverain d’Angleterre a déclaré qu ‘ »il n’a essayé de la protéger qu’en l’éloignant des potins mineurs ». Cependant, cela a généré des opinions diverses, en particulier dans le cas de Richard Kay, qui a barré Meghan de « pétulant » et de « ressentiment » et souligne que la seule chose qu’il a provoquée est d’ouvrir un fossé plus grand qu’il ne l’était déjà avec la famille royale.