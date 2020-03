La reine Elizabeth II se réfugie dans un bunker luxueux pour éviter le coronavirus | Instagram

La reine Elizabeth II a été transférée de son palais dans un bunker assez luxueux du fait de la propagation du virus et pouvant ainsi éviter toute contagion de coronavirus, en prenant toutes les mesures préventives nécessaires.

Dans le Palais de Buckingham en plus du fait que plusieurs membres de la famille royale vivent, ils travaillent également environ 500 personnes qu’ils sont évidemment en contact avec l’extérieur et pour cette raison il a été décidé d’évacuer la reine.

Comme on le sait, Londres est l’une des villes qui a présenté le plus de cas de patients infectés par COVID-19, c’est pourquoi ils ont commencé à avoir de grandes mesures de précaution.

À cause de cela, la reine Elizabeth II a été évacuée et déplacée dans un endroit plus sûr mais sans perdre la vie luxueuse à laquelle il est habitué.

Le célèbre bunker dans lequel il se trouve est le Château de Windsor et il a été choisi car il a une distance pas si longue avec Londres, tout en pensant à une urgence.

Il a quelques luxueux y chambres spacieuses avec des détails caractéristiques de la fin de la période géorgienne.

Les salons sont plein de couleurs et de grands luxes, en plus d’avoir le Chapelle Saint-Georges où Meghan et Harry se sont mariés en 2018.

Elle est en bonne santé, mais il a été jugé préférable de la déplacer. Les hôtes du palais voient un flux constant de visiteurs parmi les politiciens et les dignitaires du monde entier. Elle est à quelques semaines de ses 94 ans et les conseillers pensent qu’il vaut mieux la mettre en sécurité “, a confirmé une source de Palacio au journal The Sun.

C’est un endroit où j’ai l’habitude passer les week-ends et les vacances à Londres.

Ce château est considéré comme le projet architectural laïque le plus cher de partout dans le Moyen Age en Angleterre.

Ce serait le deuxième fois que la reine est logée dans cet endroit, car pendant son adolescence, il s’est protégé avec sa famille en raison de la Seconde Guerre mondiale.

