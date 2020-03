La reine Elizabeth II veut que le prince Harry et Meghan Markle se sentent bienvenus et aimés, selon une source royale

Megxit a été stressant pour tout le monde, ce qui est un secret de polichinelle à ce stade. Il a fallu des mois de conversations, de planification et de négociations pour finaliser la séparation de Meghan, de la duchesse de Sussex et du prince Harry de la famille royale. Il ne fait aucun doute que cela a été stressant pour toutes les personnes impliquées. Bien que nous sachions que la reine est triste que son petit-fils et sa femme aient choisi de démissionner de leurs fonctions royales, elle a précisé qu’elle se souciera toujours d’eux profondément en tant que membres bien-aimés de sa famille. Une source royale affirme que la reine Elizabeth II veut que le prince Harry et Meghan “se sentent les bienvenus et aimés”.

La reine Elizabeth a fait une déclaration après l’annonce de Megxit

Au début de l’année, cela a été un énorme choc pour les gens du monde entier lorsque Meghan et le prince Harry ont annoncé leur intention de prendre du recul par rapport à la vie royale. Même si la reine a dit qu’elle était déçue de voir le prince Harry et Meghan quitter la famille royale, elle a également déclaré qu’elle voulait le meilleur pour eux.

Selon MarketWatch, elle a fait savoir au public que le couple n’utiliserait pas de fonds publics pour sa nouvelle vie indépendante. Il ne fait aucun doute que Megxit est difficile pour toute la famille royale, y compris la reine, mais elle fait tout ce qu’elle doit faire pour aller de l’avant et s’assurer que tout se déroule aussi bien que possible.

Qu’a fait la reine pour montrer son soutien à Meghan et au prince Harry?

La plupart des gens se concentrent sur tout le stress et la tension causés par Megxit. Bien qu’il puisse très bien être vrai qu’il y a des frictions entre certains membres de la famille, en particulier les membres de la famille royale, la reine a également fait un effort pour soutenir Meghan et le prince Harry du mieux qu’elle pouvait.

Comment? Eh bien, comme nous le savons, Meghan et le prince Harry ont passé la majorité de leur temps au Canada depuis l’annonce de leur démission. Récemment, ils sont retournés au Royaume-Uni pour accomplir la dernière de leurs fonctions royales, où ils ont rejoint la reine à l’abbaye de Westminster pour la Journée du Commonwealth.

Selon Town & Country, le prince Harry a eu un déjeuner en tête-à-tête avec sa grand-mère alors que lui et Meghan étaient au Royaume-Uni, juste un autre signe qui nous dit qu’à la lumière de tout ce qui se passe derrière les portes du palais, ils restent extrêmement proche. Apparemment, le déjeuner était détendu et décontracté – les deux ont discuté et apprécié la compagnie de l’autre plutôt que de discuter des affaires ou de quoi que ce soit à voir avec Megxit.

La reine Elizabeth II veut que le prince Harry et Meghan Markle se sentent les bienvenus et aimés

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

On pensait peut-être à l’origine que la reine était en colère contre Meghan et le prince Harry, et que leur relation mettrait un certain temps à revenir à la normale. Mais ce n’est pas nécessairement le cas.

La reine a récemment invité le couple à un service religieux à Windsor, où ils ont joyeusement accueilli les fans et apprécié passer du temps avec la grand-mère du prince Harry. Quelle merveille que la reine Elizabeth continuera de montrer à Meghan et au prince Harry son amour et son soutien pendant cette période.

Maintenant, une source proche de la famille royale dit que sa majesté veut que Meghan et le prince Harry “se sentent les bienvenus et aimés” même s’ils n’exerceront plus de fonctions en son nom. Elle peut notamment transformer ses tentatives en action en les invitant à un service religieux.

La reine a également exprimé ces sentiments. Elle aurait même dit au prince Harry: “Vous êtes très aimé.” De plus, elle a dit à son petit-fils que lui et Meghan sont invités à revenir quand ils le souhaitent.

Ce niveau de soutien de la reine n’est pas surprenant. Plus tôt dans leur mariage, au plus fort du drame de Meghan avec sa famille, la reine aurait manifesté le même sentiment de soutien. “Ce qui peut surprendre certains, c’est le soutien que Sa Majesté a apporté aux problèmes que Meghan a rencontrés avec sa famille”, a révélé une source à Us Weekly. «Meghan est dans un endroit difficile, et la reine sait que c’est complètement hors de contrôle de Meghan. Elle n’a que de la sympathie pour ce qui a été une situation difficile et pénible pour elle. »

Plus récemment, la reine a invité Meghan et le prince Harry à passer une partie de leur été avec elle au domaine Balmoral. Selon un nouveau rapport du Sunday Times, le duc et la duchesse de Sussex ont accepté son invitation.