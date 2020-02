La reine Elizabeth ordonne au prince William et au prince Harry de faire front commun malgré la tension persistante

La reine Elizabeth fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder la monarchie unie. Au milieu d’une période de grande agitation pour la famille royale, des sources affirment que Sa Majesté oblige le prince William et le prince Harry à s’unir. Le seul problème est qu’il y aurait encore beaucoup de tension entre les frères, qui ne semblent pas pouvoir s’entendre à huis clos.

La reine Elizabeth, Meghan Markle, le prince Harry, le prince William et Kate Middleton | Paul Grover – Piscine WPA / .

Le prince Harry retourne au Royaume-Uni

Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé leur sortie de la monarchie début janvier. Le duc de Sussex a passé les prochaines semaines à des réunions avec des membres de haut rang de la famille royale avant de retrouver Meghan au Canada.

Les deux logent dans une luxueuse maison de location sur l’île de Vancouver avec leur jeune fils, Archie Harrison. On ne sait toujours pas où la famille achètera une résidence secondaire, mais des sources internes disent qu’elles sont toutes plus heureuses de vivre en dehors des projecteurs royaux.

“Harry est beaucoup plus heureux au Canada et se sent beaucoup plus

détendu », a déclaré un initié. “Jusqu’à présent, il ne regrette pas cette décision.”

Bien que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex,

ont assisté à un sommet à Miami ce mois-ci, ils se sont largement tenus à eux-mêmes.

Cela pourrait toutefois changer, car la reine Elizabeth aurait demandé que

Harry et Meghan retournent au Royaume-Uni pour un dernier engagement royal.

Le couple devrait faire une apparition au service du Commonwealth en mars, ce qui les mettra dans la même pièce que le prince William et son épouse, Kate Middleton.

Le prince Harry et le prince William se disputent-ils toujours?

William a assisté aux réunions avec Harry dans les semaines

suite à sa grande annonce. Mais maintenant que Harry vit au Canada, un

la source affirme que lui et William n’ont parlé au téléphone que quelques fois –

et leurs conversations ont porté sur des «questions commerciales».

L’initié a ajouté que William et Harry traitaient le Megxit très différemment. Le prince Harry a toujours été connu pour être beaucoup plus émotif que le prince William, qui fait un meilleur travail pour contrôler ses émotions.

“Harry est plus sensible et émotif que William – il

prend tout si personnellement. Il peut parfois être plutôt impulsif »,

initié a expliqué. “[William] ne laisse pas les choses laisser les choses lui arriver, comme

Harry le fait. “

La source a noté que le prince William est toujours très aimant

personne, il exprime simplement ses sentiments d’une manière différente. Il est aussi plus

pondéré que Harry, qui a la réputation de se mettre en difficulté

de temps en temps.

Bien qu’ils soient différents à plusieurs niveaux, William et Harry se sont tous deux appuyés sur leur conjoint pour aider à faire face au drame. Cela n’a pas résolu les problèmes entre eux, mais c’est quelque chose qu’ils pourraient utiliser pour se réunir.

La reine Elizabeth fait pression pour un front uni

Nous ne savons pas si le prince Harry et le prince William sont toujours

se quereller dans les coulisses, mais il semble vraiment qu’il y ait des

problèmes non résolus entre eux.

Dans cet esprit, la reine Elizabeth chercherait à mettre

le drame derrière elle le plus rapidement possible. Selon nous

Magazine, elle a demandé à William et Harry de mettre de côté leurs différences

lorsque le duc de Sussex reviendra au Royaume-Uni le mois prochain.

“La Reine espère que tout le monde se mettra sur un front uni quand

Harry revient à Londres en mars – même s’il y a encore des tensions

portes fermées », a déclaré la source. “Ce sera intéressant de regarder leur corps

langue et voir comment ils sont ensemble. “

Buckingham Palace n’a pas confirmé que Harry et Meghan participeront au prochain service du Commonwealth. S’ils se présentent à l’événement, ce sera probablement la dernière fois que nous verrons les couples ensemble lors d’un événement royal officiel.

La sortie du prince Harry et Meghan devrait devenir officielle ce printemps. En plus de déménager en Amérique du Nord, le couple rompra leurs liens financiers avec la reine Elizabeth et la couronne et perdra leurs titres de RHS.

La reine Elizabeth se prépare pour le prince Harry et Meghan

Le retour de Markle

En ce qui concerne la reine Elizabeth, une source affirme qu’elle a demandé à tous les membres de la famille royale d’être sur leur meilleur comportement lorsque Harry et Meghan reviendront en Angleterre.

Elle a également dit aux membres de la famille royale qu’ils ne devraient rien faire

cela pourrait «entraver» le désir du couple de vivre en dehors des projecteurs.

Que cela fonctionne ou non, bien sûr, c’est une toute autre question.

Retour à l’un de mes moments #ValentinesDay Royal préférés:

2014: le prince William (père d’un enfant de 6 mois) et le prince Harry (toujours en activité dans l’armée) se joignent à la Household Cavalry pour aider aux efforts des inondations. https://t.co/JrvR8p4F6c

– Royals de Gert (@Groyroyals) 14 février 2020

On ne peut qu’espérer que la royauté pourra mettre de côté

leurs différences quand Harry et Meghan rentrent à la maison en mars, surtout s’ils

jamais espérer les convaincre de retourner à leurs fonctions royales.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté les rapports entourant leur réunion avec le prince William, Kate Middleton et la reine Elizabeth.