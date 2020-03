La reine Elizabeth poursuit son engagement privé au palais de Buckingham au milieu d’une épidémie de coronavirus

Buckingham Palace prend toutes les précautions pour assurer la sécurité de la reine Elizabeth pendant la pandémie de COVID-19. Sous la direction de responsables de la santé, Sa Majesté a reporté un certain nombre d’engagements publics au cours des prochaines semaines, bien qu’elle reçoive toujours des invités en privé au palais. Avec un avenir incertain à venir, voici un aperçu de la façon dont le coronavirus affecte le calendrier de la reine Elizabeth.

Buckingham Palace annonce des changements au journal de la reine Elizabeth

Cette semaine, Buckingham Palace a publié une déclaration concernant

changements à l’horaire de la reine Elizabeth. L’annonce a été faite à la lumière de

les épidémies de COVID-19 qui provoquent des annulations à travers le monde.

«Par mesure de précaution raisonnable et pour des raisons pratiques

circonstances actuelles, un certain nombre de changements sont apportés à la

journal intime », disait la déclaration. “Le public devrait avoir lieu cette semaine à

Buckingham Palace se déroulera comme prévu… Les futurs publics seront examinés

sur une base continue, conformément aux conseils appropriés. »

Selon Bonjour

Magazine, la déclaration a révélé que plusieurs des

les engagements publics ont été annulés. Cela comprend les fêtes du jardin royal,

voyages à Camden et Cheshire, et le service Maundy, qui devait

avoir lieu à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges.

Sa Majesté a une flopée d’autres engagements dans les mois à venir, et tous ces événements seront envisagés dans les semaines à venir. Plus particulièrement, cela comprend le Trooping the Color, une prochaine visite d’État de responsables japonais et le 75e anniversaire du jour de la victoire.

Bien que la reine Elizabeth ne rendra pas visite aux membres de la

publique, elle accueille toujours des engagements privés au palais de Buckingham.

La reine Elizabeth tient une réunion privée

Malgré les changements apportés à son journal, la reine Elizabeth reçoit toujours des audiences privées au palais. Cette semaine, Sa Majesté a accueilli deux hauts responsables militaires du commodore Steven Moorhouse et du capitaine Angus Essenhigh.

La reine Elizabeth portait une robe bleue pour la réunion, avec

son collier de perles standard et sa broche en diamant. Au vu de toute la santé

avertissements, elle n’a serré aucune main et a tenu la réunion très brève.

Sa Majesté a poursuivi ce type de réunions jusqu’à ce que ses vacances de Pâques deviennent officielles le 19 mars. À cette époque, la reine Elizabeth s’est rendue au château de Windsor, où elle restera probablement pendant une longue période.

La reine Elizabeth a décidé de prendre sa pause une semaine plus tôt, probablement

en raison des préoccupations croissantes concernant la pandémie de COVID-19. Les fans manqueront sans aucun doute

La reine Elizabeth dans les semaines à venir, mais elle n’est pas la seule royale à avoir été

forcé de changer leur horaire.

La famille royale annonce plusieurs annulations

Au milieu des craintes croissantes de coronavirus, la plupart des membres

la famille royale a annulé ou reporté leurs engagements royaux pour la

le reste du mois.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, par exemple, ont annulé leur voyage en Jordanie et en République de Chypre. Le Prince Edward a également reporté une réception qu’il devait tenir au palais de St. James dans le cadre de l’International Award Foundation.

La majorité des convives avaient apparemment annulé le

Comte de Wessex, l’obligeant à reprogrammer l’événement. On ne sait pas quand le

la royauté prévoit d’organiser l’événement, le cas échéant.

En dehors de la monarchie britannique, la royauté à travers l’Europe a pris

étapes similaires. Par exemple, des membres de la famille royale au Danemark, en Norvège et en Suède ont également

annulé les événements publics à venir pour faire face à l’épidémie.

Selon l’évolution des choses au cours des prochaines semaines, ces

les annulations pourraient s’étendre jusqu’au début de l’été ou au-delà.

La reine Elizabeth annulera-t-elle son événement préféré?

Avec la royauté prenant les mesures appropriées pour faire face à la

Épidémie de COVID-19, il y a eu des spéculations selon lesquelles la reine Elizabeth serait

forcée d’annuler l’un de ses événements préférés de l’année.

Selon Express,

des sources internes affirment que la famille royale se prépare au pire et que

l’annulation d’événements en été n’est pas hors de question pour protéger la reine

La santé d’Elizabeth.

“La Reine essaie de garder son calme et de continuer, mais au

près de 94 ans, ils ne prendront aucun risque pour sa santé », a expliqué une source.

partagé.

L’initié a ajouté que les membres de la famille royale doutaient que l’événement préféré de Sa Majesté, Royal Ascot, se déroule conformément au calendrier. La course de chevaux de haut niveau est prévue pour la fin du mois de juin, et la reine Elizabeth ne l’a jamais manqué tout au long de son règne.

Mais avec les grandes organisations sportives annulant leurs événements, il

il est très probable que Royal Ascot sera également reporté. La reine Elizabeth a

n’a pas commenté les chances d’annuler le Royal Ascot cette année.