La reine Elizabeth prend une décision ferme contre Harry et Meghan Markle

La reine Elizabeth II a donné l’ordre au prince Enrique et à Meghan Markle de retirer le mot Royal (réel, en espagnol) de la marque Sussex Royal qu’ils avaient sur les sites Web et les réseaux sociaux, a rapporté Daily Mail.

Selon des informations, la décision du Reine sur l’utilisation du mot est parce qu’elle estime qu’il est inapproprié pour Ducs de Sussex puisque les deux ont décidé de suivre leur propre voie financière.

Ce mardi, le mot était toujours dans son compte Instagram et son site Web, donc on ne sait pas si la reine a donné un délai pour qu’il soit supprimé.

À la mi-janvier, il a été signalé que Enrique et Meghan ils ont conclu un accord avec la reine pour obtenir leur indépendance, dans lequel il a été dit qu’ils ne seraient plus appelés “ Son Altesse Royale ”, et que même s’ils maintenaient leurs parrainages et associations privées, ils ne pouvaient plus représenter officiellement le monarque.

Ce qui précède peut être dérivé des plans récents qui ont été révélés sur ce que pourraient être les étapes futures des anciens membres de la famille royale d’aujourd’hui, qui envisagent apparemment de Les anges.

Sur cette décision, de fortes rumeurs sont nées depuis qu’elle a été annoncée jadis, Meghan Il a le souci de retourner dans le monde du jeu.

Apparemment, ces projets comprendraient également le mineur de Windsor, Harry, et c’est que les soupçons sont devenus plus forts après une rencontre présumée avec Margot Robbie (actrice de Harley Quinn) qui est aussi une amie proche du prince.

De plus, le chanteur Madonna, après avoir remarqué ces spéculations, il leur a également envoyé une offre de location de leur appartement à Central Park West à New York.

L’appartement, qui est situé dans un quartier exclusif de New York Il est inoccupé depuis longtemps depuis le chanteur radical de Lisbonne.

